В ДТЭК Нефтегаз рассказали о своем вкладе в бюджет страны за 2019 год

За 2019 год ДТЭК Нефтегаз перечислил 1,42 млрд грн ренты за пользование недрами в государственный бюджет Украины.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

При этом сумма рентных отчислений в местные бюджеты Полтавской области, на территории которых компания осуществляет добычу углеводородов, составила более 71 млн грн. Так, в областной, районные, сельские и бюджеты ОТГ компания перечислила:

- 28,4 млн грн – в Полтавский областной бюджет;

- 6,59 млн грн – в бюджет Мачуховской ОТГ;

- 4,59 млн грн – в бюджет Савинцовского сельсовета;

- 7,42 млн грн – в бюджет Ковалевского сельсовета;

- 9,18 млн грн – в Миргородский районный бюджет;

- 14,85 млн грн – в Шишацкий районный бюджет;

Местные громады направили средства на развитие социальной инфраструктуры, проекты в сфере здравоохранения и энергоэффективности: ремонт и обустройство детсадов и школ, реконструкцию домов культуры, восстановление дорог.

Начиная с 1 января 2018 года добывающие компании перечисляют 5% рентной платы в местные бюджеты согласно Закону Украины № 1793 VIII "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата". Так, сумма рентных отчислений ДТЭК Нефтегаз в местные бюджеты за два года составила 169 млн грн.

ДТЭК в данный момент является крупнейшим частным инвестором в энергетику Украины. Группа развивает бизнесы по добыче природного газа и угля, возобновляемой и тепловой генерации электроэнергии, распределению электроэнергии электросетями, поставке электроэнергии клиентам, внедрению энергоэффективных решений, зарядке электромобилей. Направление Innovation DTEK реализует проекты в сфере технологической и цифровой трансформации энергетики, а также управляет инновационной образовательной бизнес-платформой Academy DTEK.

ДТЭК Нефтегаз – крупнейшая частная газодобывающая компания в Украине. В 2019 году добыто 1,66 млрд куб м природного газа, что является рекордом среди частных компаний в отрасли. С 2013 года ДТЭК Нефтегаз увеличил добычу газа более чем в 3 раза, продемонстрировав самую стремительную динамику развития в газодобывающем секторе страны.

В 2018 году капитальные вложения ДТЭК составили 20 млрд грн, налоговые отчисления – 26 млрд грн. В ДТЭК работают 70 тысяч сотрудников. 100% компании принадлежит SCM Limited. Конечным бенефициаром является Ринат Ахметов.