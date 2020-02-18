Инвестиции, расширение и веб-сервис: в Контейнерном терминале Одессы рассказали об обновлениях

В воскресенье, 16 февраля у причала 2-к Карантинного мола ошвартовалось судно SYMPHONIY SEA, которое прибыло из порта Фенит (Ирландия), оно доставило в Одесский порт четыре козловых контейнерных перегружателя на пневмоходу RTG производства LIEBHERR для ГП "Контейнерный Терминал Одесса" (КТО).

Об этом говорится в пресс-релизе терминала.

Краны прибыли в разобранном виде, и после монтажа будут установлены на новой складской территории Карантинного мола, входящей в состав четвертого пускового комплекса. Комплекс, строительство которого начато в 2018, будет оборудован шестью полосами для хранения и обработки контейнеров с использованием тыловых перегружателей RTG. Осенью пусковой комплекс планируется ввести в эксплуатацию.

"Сумма инвестиций на приобретение техники составила более 6 млн евро. Необходимость вложений обусловлена ежегодным ростом объема перевалки контейнеров нашей компанией. Краны фирмы LIEBHERR имеют ряд технических преимуществ, нацеленных на снижение эксплуатационных расходов, они более экологичные, за счет современных двигателей. В нынешнем году приобретаем еще два новых ричстакера и вилочный погрузчик", - рассказал генеральный директор ДП "КТО" Анастас Коккин.

По словам вице-президента по общественно-политическим отношениям, посла муниципалитета Гамбурга в Украине Светланы Яровой, материнская компания HHLA с первых дней учреждения стивидорной компании в Одесском порту инвестировала средства в ее развитие, техническое оснащение.

"На протяжении 19 лет, в течение которых компания осуществляет деятельность в Одесском порту, руководство холдинга HHLA делало все, чтобы ДП "КТО" был лидером контейнерного рынка Украины. Инвестиции в развитие составили более 170 млн евро. Львиная их доля приходится на реализацию проекта "Карантинный мол", который осуществит нашу давнюю мечту - переваливать ежегодно более 1 млн TEU. Наша компания - пример, как немецкие инвестиции работают на имидж Одесского порта и способствуют укреплению экономики Украины. Это сигнал для потенциальных инвесторов, что вкладывать инвестиции в страну, выгодно, - отметила Яровая.

"ДП "КТО" - один из давних и надежных партнеров Одесского порта, - сказал начальник ОФ ГП "АМПУ" Руслан Сахаутдинов. – Наше сотрудничество важно во всех отношениях. В первую очередь, сотрудничество на взаимовыгодной основе скреплено совместной реализацией одного из самых масштабных проектов в морской отрасли Украины - "Карантинный мол". Компания не только выполняет инвестиционные обязательства, но и постоянно внедряет новейшие технологии, в том числе IT-технологии. В итоге инвестиции, вложенные в развитие ДП "КТО", - реальный вклад в экономику Украины. Пополняя парк перегрузочной техники, компания повышает интенсивность обработки флота, способствует росту грузооборота порта. Следовательно, увеличатся доходы и отчисления в государственный бюджет".

Будучи лидером контейнерного рынка Украины, ДП "КТО" постоянно наращивает перевалку контейнеров и других генеральных грузов. По словам исполнительного директора по коммерции Игоря Яровенко, за первый месяц 2020 коллектив переработал 34,023 тыс TEU, что на 25% больше, чем в январе 2019 г.

"Компания развивается, технически оснащается, внедряет современные технологии. С 18 февраля ДП "КТО" с администрацией Одесского порта предоставляет клиентам новый бесплатный сервис. Для перехода на электронный документооборот мы внедряем технологичный веб-портал, предусматривающий заблаговременное оформление в электронном виде документов для въезда на территорию Одесского порта и приемного акта для ввоза контейнера на терминал. На этом этапе новшество позволит оптимизировать документооборот и сократить время оформления машин с экспортными и порожними контейнерами, следующими на терминал ДП "КТО", - проинформировал Яровенко.