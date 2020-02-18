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В "Ашан Украина" опровергли слухи о связях со скандальным бизнесменом Осипенко

вторник, 18 февраля 2020, 18:39
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Скандальный бизнесмен Сергей Осипенко не является директором по развитию "Ашан Ритейл Украина".

Об этом в ответ на запрос Delo.ua заявили в отделе коммуникаций компании "Ашан Ритейл Украина".

Ранее активисты общественных организаций обратились в прокуратуру с требованием дать оценку действиям директора по развитию "Ашан ритейл Украина" Сергею Осипенко, который, по их словам, втянул компанию в незаконную застройку земельного участка на жилмассиве Троещина в Киеве.

Также заявители требовали от правоохранителей обратить внимание на факты "нецелевого использования, разворовывания и финансовых нарушений Осипенко во время захвата земельного участка площадью около 27 га в пгт Таирово Овидиопольского района Одесской области, где должны были быть построены гипермаркет "Ашан", ТРЦ и ритейл-парк "Les Vignes".

"В результате в "Ашан ритейл Украина" открестились от Сергея Осипенко. Более того, в компании заявили, что указанный земельный участок на Троещине компании не принадлежит", - заявили в СМИ.

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