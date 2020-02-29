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Эксперт уличил министра экономики Милованова в манипуляциях данными про грипп

суббота, 29 февраля 2020, 14:57
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Министр экономики Тимофей Милованов, понимая весь масштаб беспомощности правительства перед глобальным мировым вызовом в виде коронавируса, пытается прикрыться завышенными данными о смертности украинцев в предыдущие годы.

Об этом написал на своей странице в Facebook политический эксперт Олег Постернак.

Он обратил внимание, что в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" Милованов решил вспомнить о последствиях "свиного гриппа" A/H1N1. Но при этом обратился к манипуляциям. Ведь по официальным данным ВОЗ, в 2009 году в Украине от этой болезни умер 71 человек. Однако министр неожиданно заявил, что количество жертв превысило 1100 человек.

"Зачем некрофилу Милованову точность и честность, если можно в одну цифру сбить общее количество умерших от простудных болезней и от свиного гриппа. Это при том, что в те времена смертность от гриппа была на 20% меньше, чем сейчас", - возмутился эксперт.

Постернак предположил, что в этом может заключаться новая тактика власти, когда отсутствие действий и собственную беспомощность в борьбе с COVID 2019, будут прикрывать манипуляциями статистикой за прошлые годы.

Экс-премьер Юлия Тимошенко взамен призвала власти изучить опыт предыдущих правительств, как успешный, так и ошибочный, чтобы совместными усилиями предотвратить распространение опасного вируса.

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Раздел: Бизнес
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