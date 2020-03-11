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"Укравтодор" применит новую методологию закупок для снижения коррупционных рисков

среда, 11 марта 2020, 21:19
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"Укравтодор" представил новую Методологию закупок, которая призвана предупреждать риски в работе с подрядчиками и препятствовать "тендерным троллям", умышленно блокирующим проведение важных для страны госзакупок работ и услуг, связанных с дорожным строительством.

Об этом в колонке в издании НВ Бизнес пишет руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков.

"Возглавив Укравтодор в конце ноября прошлого года, я получил ключевую задачу — обновить 4 тыс. км дорог государственного значения. Для этого нужно 85 млрд грн финансирования и чтобы все участники процесса отработали на 100% — бизнес, структурные подразделения, другие государственные учреждения. Срыв строительного сезона из-за работы так называемых "тендерных троллей" был определен как одна из реальных угроз", - отметил Кубраков.

По его мнению, необходим такой инструмент, который бы позволил упорядочить разработку тендерной документации службами автомобильных дорог в областях, помог минимизировать коррупционные риски и защитил "Укравтодор" от потери времени и средств из-за недобросовестных подрядчиков. Таким инструментом стала типичная тендерная документация (Методология закупок).

"Типичная тендерная документация основывается на унифицированном подходе к работе с подрядчиками. Для бизнеса — это гарантия прозрачных условий участия в тендере, открытой конкуренции и дополнительной защиты от тендерных троллей, а для Укравтодора — возможность лучше контролировать качество ремонтных работ и надежность подрядных организаций", - подчеркнул Кубраков.

По его словам, методика — "это линейка, с помощью которой в рамках торгов Укравтодор оценивает потенциальных подрядчиков".

"Если компания еще прошлым летом заливала асфальт в коттеджном городке, у нее практически нет шансов пройти квалификационные требования "Укравтодора" для выполнения работ на трассах международного значения. И опыт можно получить, приобщаясь к тендерам на дороги местного значения, работая в субподряде или альянсе с другими, более опытными компаниями", - объяснил руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

По словам Александра Кубракова, в подготовке Методологии "Укравтодор", прежде всего, ориентировался на примеры ЕС и США.

"Эпоха "дикого капитализма" подошла к концу, мы хотим, чтобы рынок работал по принципу свободной экономики и имел четкие границы и правила, понятные всем игрокам. Наша главная задача — обновление дорог", - отметил Кубраков. И добавил: внедрение жестких квалификационных требований в дорожной отрасли можно сравнить с дипломом и реальным опытом хирурга.

"Никто не доверит себя неопытному врачу, вот мы и не можем доверить дороги компаниям, которые не имеют достаточной квалификации в строительстве дорог государственного значения", - подчеркнул Кубраков.

"Укравтодор" разработал методологию об особенностях закупок работ по строительству (новое строительство, капитальный ремонт и реконструкция) и услуг по текущему ремонту и эксплуатационному содержанию автомобильных дорог общего пользования. После презентации проекта документа начинается формальный процесс общественного обсуждения на основе рабочей группы Минэкономразвития. Проект учитывает новую редакцию закона "О публичных закупках", которая вступит в действие 19 апреля 2020 года.

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