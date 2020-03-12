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Сотрудники птицефабрики "Курганский бройлер" работают в опасных условиях - экс-директор

четверг, 12 марта 2020, 14:17
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Птицефабрику "Курганский бройлер", входящую в состав "Комплекс Агромарс", необходимо перезагрузить.

Об этом заявил экс-директор птицефабрики Алексей Таранов для издания Latifundist.

Птицефабрика является одним из крупнейших предприятий замкнутого цикла по производству куриного мяса в Восточной Украине. Производственная мощность "Курганского бройлера" составляет до 2 тысяч т мяса в месяц. Количество сотрудников на фабрике достигает 500 лиц.

"Предприятие нуждается в перезагрузке. В последние годы его только эксплуатировали. Не обслуживали, не ремонтировали, не восстанавливали. На птицефабрике есть аварийные объекты, эксплуатация которых может закончиться человеческими жертвами. Я не хочу брать на себя эту ответственность", — указал Таранов.

По его словам, на базе котельной предприятия могут взорваться котлы, потому что 8 лет их не обслуживали - не проводилась чистка, не ремонтировалась химводоподготовка. По его словам, на фабрике "нет ни охраны труда, ни обучения, ни медосмотра персонала, ни обслуживания оборудования".

Предприятие наращивает дебиторскую задолженность перед поставщиками электроэнергии и газа, а также перед трудовым коллективом по заработной плате – задолженность достигла 5-6 млн грн.

"Предприятие просто брошено. Кстати, его запрещено эксплуатировать согласно решению суда и предписаниям МЧС. Два года шли суды. Люди ходили на работу, рискуя собственной жизнью. Решение суда есть, но никто его выполнять не собирается. Птицефабрику необходимо остановить, модернизировать, устранить все технические неполадки", — поделился экс-директор птицефабрики.

По его мнению, чтобы хоть немного реанимировать предприятие, нужно минимум 36-45 дней. Причем, считает Алексей Таранов, необходимо провести капитальный ремонт не только котельных, а и складов, зданий, помещений, производственных цехов, которые находятся в аварийном состоянии и "могут обрушиться и похоронить людей под собой".

Экс-директор "Курганского бройлера" также отметил, что в компании были проблемы с накапливанием отходов на местном пометохранилище. Так, по его словам, в настоящее время количество отходов достигло 100 тысяч т помета.

"Оно годами накапливалось, и складировано порядка 100 тысяч т помета. Проблема не решается. Это безответственное отношение к собственному предприятию, к законодательству, собственным людям, которые там работают. Но такова политика компании", - подытожил Алексей Таранов.

Напомним, что 6 июня 2018 года в Киевской области полиция задержала владельцев компании "Комплекс Агромарс" народного депутата Евгения Сигала и его жену Марину Сигал за создание могильника на Киевщине, однако в течение недели они были освобождены под залог.

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