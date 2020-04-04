Закон о распродаже земли не спасает страну от дефолта, а приближает его: заявление Тимошенко

Нельзя позволить, чтобы закон о распродаже украинской земли вступил в силу и людей лишили их черноземов. "Батькивщина" будет использовать все средства, чтобы этого не допустить.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Лидер партии отметила, что и сам закон, а также способ его принятия были мошенническими.

"Наша команда будет подавать обращение в Конституционный суд, и мы сделаем все для того, чтобы этот закон не вступил в силу. На самом деле и президент Зеленский может понять, что еще есть шанс не потерять совесть, не сдать украинскую нацию - есть время наложить вето на этот закон", - отметила лидер партии.

"Маски сброшены - власть откровенно признала, что протягивала этот закон не ради Украины, не ради развития экономики, не ради фермеров, а для того, чтобы получить за это предательство очередную порцию денег, якобы, чтобы избежать дефолта", - отметила Тимошенко.

Но, по словам лидера "Батькивщины", согласие на распродажу земли не спасает от дефолта, а приближает его.

"Уже вскоре с таким правлением вам снова понадобятся деньги, и что вы будете продавать тогда?" - спросила Тимошенко и отметила, что ради конъюнктурных соображений власть лишает права хозяйничать на своей земле не только нынешнее, но и будущие поколения.

"Никто не имеет права сейчас за грядущие поколения решать и отдавать и землю, и территорию. Поэтому, какая бы ни пришла новая власть, первым, что они сделают, - отменят этот закон, если к тому времени его не отменит Конституционный суд. Я хочу предупредить всех глобальных мошенников - не лезьте со своими спекуляциями в Украину. Украинская землей должны владеть только украинские фермеры, малые и средние сельхозпроизводители, живущих и работающих на этой земле", - резюмировала Тимошенко.