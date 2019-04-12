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Украинский производитель "Авангард" Бахматюка стал главным экспортером куриных яиц в Европу

пятница, 12 апреля 2019, 10:59

По итогам 2018 года компания "Авангард" Олега Бахматюка возглавила список крупнейших в Европе экспортеров куриных яиц.

Рейтинг опубликовало издание Latifundist.com.

Так, в составленном изданием списке ТОП-7 экспортеров куриного яйца на внешние рынки в 2018 году именно "Авангард" получил лидерство.

Рейтинг был составлен по данным Союза птицеводов Украины, эксперты которого отметили существенный рост экспорта украинских яиц за последние два года – в 2016 году страна продала за границу около 850 млн штук яиц, а в 2018 – 1,79 млрд.

Рост экспорта специалисты связывают и с ростом производства яиц (за год производство яиц выросло на 6,4%), и с открытием новых рынков сбыта.

Лидером среди экспортеров с большим отрывом назван агрохолдинг "Авангард" украинского бизнесмена Олега Бахматюка, который в Украине продает куриные яйца под торговой маркой "Квочка". Доля "Авангарда" в экспорте яиц составила 46,7%.

За 2018 год украинские компании получили доступ для реализации яиц на рынки Черногории, Сербии, Гонконга и Сингапура. Для экспорта яичных продуктов также стали доступны Марокко и Филиппины.

В Госстате отмечают, что за 2018 год Украина продала за границу на 21% больше яиц, чем в 2017, в то же время доход от их продажи вырос на 37% (с 68,9 до 94,1 млн долларов).

Три основных направления реализации украинских яиц остались такими же – ОАЭ (34,5 млн долларов), Ирак (19 млн долларов) и Катар (9,7 млн долларов).

В то же время Украина существенно сократила импорт яиц на 40%, и 32,5% в денежном эквиваленте.

Также издание AgroPolit.com опубликовало свой список экспортеров куриного яйца из Украины. Его тоже возглавил "Авангард" Олега Бахматюка.

Отметим, что крупнейший производитель яиц и сухих яичных продуктов в Украине, "Авангард" (AVANGARDCO IPL), входит группу компаний "Укрлендфарминг" (Ukrlandfarming). В состав компании входят 19 птицефабрик, 3 инкубатора, 10 зон для подращивания молодняка, 6 комбикормовых заводов, 3 склада длительного хранения яйца, 2 птицекомплекса полного цикла "Авис" и "Чернобаевское", а также завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудз". Яйца и яичные продукты компании соответствуют требованиям стандарта "Халяль" и разрешены для экспорта в Европейский Союз.

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