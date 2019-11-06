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Наталья Василюк из "Укрлендфарминг" вошла в топ-20 самых успешных менеджеров украинских компаний

среда, 06 ноября 2019, 12:55
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Член совета директоров группы компаний "Укрлендфарминг", член совета директоров и генеральный директор Avangardco IPL Наталия Василюк вошла в ТОП-20 самых успешных менеджеров украинских компаний по версии экономического издания "Власть денег".

Издание опубликовало рейтинг самых успешных менеджеров украинских компаний. Рейтинг составлен в алфавитном порядке (по фамилиям), без ранжирования по номерам. При отборе кандидатов главным критерием было умение найти эффективный ответ на вызовы, стоящие перед компанией, в том числе и на проблемы, возникшие из-за не зависящих от компании обстоятельств. Также учитывались опыт работы и другие профессиональные показатели. Использовались сведения из открытых источников, в том числе официальная информация компаний, сообщения СМИ, мнения отраслевых экспертов.

Наталья Василюк начала свою карьеру в 2004 году в качестве директора по продажам и маркетингу в ООО "Прикарпатская Финансовая Компания". С 2004 по 2007 была финансовым директором ООО "Станиславская Торговая Компания". Василюк начала работать в группе компаний "Авангард" в 2007 г. До января 2013 занимала должность гендиректора компании. В апреле 2010 вошла в состав совета директоров AVANGARDCO IPL, оставаясь генеральным директором. Возглавляла совет директоров AVANGARDCO IPL в период с января 2013 по апрель 2016 года. В апреле 2016 повторно назначена генеральным директором AVANGARDCO IPL.

AVANGARDCO IPL - крупнейший производитель яиц и сухих яичных продуктов в Украине и Европе. С мая 2010 года акции AVANGARDCO IPL в форме глобальных депозитарных расписок котируются на Лондонской фондовой бирже. Компания занимает 30% промышленного рынка яиц и 66% рынка сухих яичных продуктов в Украине. Поголовье кур-несушек AVANGARDCO IPL одно из самых больших в Европе. В Украине продукция компании известна под торговой маркой "Квочка".

Производственный цикл AVANGARDCO IPL является вертикально интегрированным. Компания управляет каждым из ключевых этапов цепочки создания стоимости - от производства комбикорма и разведения кур-несушек до реализации яиц и яичных продуктов. Предприятия AVANGARDCO IPL расположены в Украине.

В первом полугодии 2019 по сравнению с первым полугодием прошлого года агрохолдинг AVANGARDCO IPL увеличил производство яиц на 44%, до 1,8 млрд штук, а экспорт - в 2,64 раза, до 785 млн шт. Консолидированная выручка выросла на 25%, до $84,8 млн, экспортная выручка - на 57% и составила 53% в консолидированной выручке компании. Компания экспортирует продукцию в более чем 40 стран мира - в страны ЕС, на Ближний Восток, Африку, Азию и СНГ.

"Во втором полугодии 2019 года компания сосредоточится на трех ключевых направлениях развития: росте продаж, работе над долгосрочными отношениями с иностранными партнерами и сохранении высокого качества продукции", – отмечает Наталья Василюк.

AVANGARDCO IPL входит в структуру Группы компаний "Укрлендфарминг" украинского бизнесмена Олега Бахматюка. В состав AVANGARDCO IPL входят 19 птицефабрик, 3 инкубатора, 10 зон по выращиванию молодняка, 6 комбикормовых заводов, 3 склада длительного хранения яиц, 2 птицекомплекса полного цикла "Авис" и "Чернобаевское" и биогазовый завод. В состав AVANGARDCO IPL также входит завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудз", который является одним из самых технологически развитых объектов по переработке яиц в Европе.

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