Украина потеряет поддержку кредиторов, вернув ручное регулирование цен и тарифов - эксперт

Рыночное ценообразование в газе и в электроэнергии является требованием международных партнеров и закреплено законом и если Украина вернется к ручному регулированию цен и тарифов, то останется без международной финансовой поддержки.

Об этом заявила президент DiXi Grouр Елена Павленко, пишут "Экономические новости".

По словам эксперта, если Украина хочет наращивать собственную добычу энергоносителей, цена на них должна быть рыночной. Она добавила, что в законе о рынке газа и Соглашении об ассоциации с ЕС "четко написано, что в Украине должен быть рынок газа".

"А рынок газа означает, что для всех типов потребителей цена должна формироваться на основе конкуренции между поставщиками. Частично у нас это уже для бизнеса, для промышленных потребителей. Для населения есть регулируемая цена. Если мы говорим о том, кто что предлагает для населения, часть политиков предлагает ее в ручном режиме снизить. Это совершенно невозможно. Я считаю, что это повлияет и на страну, и на экономику, и на репутацию", - отметила Павленко.

По ее словам, в Украине ценообразование на газ и на электроэнергию базируется на единых рыночных принципах.

"Просто есть абсолютно идентичная база законодательная и подход и в рынке газа, и в рынке электроэнергии. Есть соглашение об ассоциации, есть закон о рынке газа, есть закон о рынке электроэнергии. Оба закона предусматривают, что цена на газ и на электроэнергию должна формироваться рыночным путем. Поэтому, скажем так, такое правило - рыночное ценообразование в газе и в электроэнергии - закреплено законом", - подчеркнула она.

Как сообщалось, МВФ настаивает на корректировке цен на газ до уровня импортного паритета.