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Эксперт пояснил обоснованность использования формулы "Роттердам +"

пятница, 01 февраля 2019, 12:56

Жалоба НАЭК «Энергоатом» в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) по формуле «Роттердам +» не имеет логического экономического обоснования. Для расчета тарифа атомной генерации действует аналогичная «Роттердам +» методика. В тарифе для «Энергоатома» учитывается спотовая цена уранового концентрата на международном рынке.

Это подтвердил президент «Первой энергетической Ассоциации Украины» Василий Котко, передают Комментарии.

«Конечно, да - тем более, что это заявила Кривенко (руководитель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг - ред.). Действительно, рыночные цены (на топливо - ред.) учитываются для «Энергоатома», тем более, он практически все импортирует», - заявил Котко.

Цены на ядерное топливо закладываются в тариф «Энергоатома» согласно импортному паритету, в соответствии с мировыми биржевыми ценами на урановый концентрат.

Отмена методики «Роттердам +» или ее корректировки входит в полномочия НКРЭКУ, а не АМКУ.

«Таких полномочий у Антимонопольного комитета нет. Это абсолютно точно», - считает Василий Котко.

Формула «Роттердам +» была введена Постановлением НКРЭКУ №289 от 03.03.2016 года «Об утверждении порядка формирования прогнозной оптовой цены электроэнергии». В цену электроэнергии закладывается стоимость угля, исходя из котировок индекса API2. Индекс цен на уголь API2 - комбинация цен, которые сообщают два независимых коммерческих поставщика информации о рынке угля Argus и McCloskey. Индекс отражает цену на импортируемый в северо-западную Европу уголь в трех основных портах - Амстердам, Роттердам и Антверпен.

Эксперт обращает внимание на обоснованность использования методики «Роттердам +».

«Сам принцип, подход использования рыночного индикатора или индикатора цены на западных рынках - это абсолютно правильный принцип, учитывая, что уголь у нас после того, как с Донбассом проблемы возникли, и он стал дефицитным. В таких случаях в дефицитных рынках как раз цена импорта и является тем индикатором, на который нужно равняться. В этом отношении это абсолютное выполнение всех экономических законов, это правильно», - уверен Котко.

Европейская ассоциация угля и лигнита (Euracoal) подтвердила целесообразность использования принципа импортного паритета при расчете цены энергетического угля и формулы «Роттердам +».

Напомним, АМКУ 24 января объявил о принятии к рассмотрению жалобы главы «Энергоатома» Юрия Недашковского на Постановление НКРЭКУ «Об утверждении порядка формирования прогнозной оптовой цены электроэнергии», которая более известна под названием «Роттердам +».

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