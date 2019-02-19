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Рынок газа в Украине неконкурентен, его не надо либерализовывать - Герус

вторник, 19 февраля 2019, 16:07

Из-за монополии "Нафтогаза" реформа рынка газа не может быть успешной.

Такое мнение во время круглого стола "Рынок электроэнергетики VS рынок газа. Какая энергетическая модель нужна Украине?" отметил председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.

"75% всего газа добывается одной компанией, государственной. Проблема усугубляется тем, что эта государственная компания занимается и добычей, эта государственная компания также является импортером газа, и эта государственная компания контролирует также и трубную сеть, газотранспортную систему. Однако анбандлинга, такого известного процесса уже в Украине, пока у нас не произошло, и он идет как-то медленно", - сказал он.

Ранее Герус призвал остановить реформы рынков электроэнергии и газа. Причиной он назвал растущие неплатежи населения на газ и электроэнергию. Кроме того, по его словам, тарифы на газ подняли в интересах олигархов.

В ответ эксперт по энергетике стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Хирман отметил, что такие заявления экспертов и политиков - это призыв вернуться к ситуации, которая была до Майдана. По его словам, реформы или проводятся, или нет, а если все рынки работают хорошо, то реформы не нужны.

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