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Тимошенко высказалась о возможности переговоров с МВФ по снижению цен на газ для украинцев

вторник, 26 февраля 2019, 11:13

Новый президент сможет провести переговоры с МВФ, учитывая интересы украинцев - сохранить сотрудничество с Фондом и снизить цену на газ.

Об этом Юлия Тимошенко заявила в эфире телеканала ICTV.

«Мы сможем профессионально и честно относительно украинцев провести переговоры с МВФ, сохранить сотрудничество. И при этом я гарантирую, что цены на газ будут снижены вдвое», - отметила лидер «Батькивщины».

Она напомнила, что в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности встретилась с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.

«Мы начали разговаривать о том, как складывается финансовая ситуация в стране и как из нее выходить», - отметила кандидат в президенты.

Тимошенко убеждена, что сбалансировать государственные финансы можно, не повышая тарифов для населения.

Глава партии напомнила, как в 2008-2009 году, когда в мире был финансовый кризис, МВФ также ставил такие требования, где за счет людей должны были быть сбалансированы финансы страны. Однако правительство под руководством Тимошенко нашло другие финансовые компенсаторы и «не задел ни копейки ни тарифов на газ, ни на тепло, ни на горячую воду».

Кандидат в президенты заверила, что после выборов цена на газ составит 3,55 грн за кубометр, а не 8,55 грн, как сейчас, а газ собственного производства будет направлен на нужды населения и бюджетной сферы, как это было до 2014 года.

Также, убеждена политик, только изменение нынешней власти позволит украинцам избежать дальнейшего подорожания тарифов.

«Я никогда не возьму на себя обязательство, которое я не смогу выполнить сразу после президентских выборов. Будьте спокойны: цена на газ, а как следствие - на тепло и горячую воду - будет обязательно снижена. И от этого финансы страны только выиграют», - подытожила Тимошенко.

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