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В Украине с 1 мая подешевел газ: сколько надо платить за кубометр

среда, 01 мая 2019, 16:10
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С 1 мая в Украине начинает действовать новая цена на газ для населения, которая по состоянию на май текущего года будет составлять 8247 гривен за тысячу кубометров (раньше было 8550 гривен).

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Отмечается, что новый подход к формированию цены состоит в следующем: если рыночная цена газа для промышленных потребителей ниже установленной в постановлении КМУ от 19.10.18 №867, цена для населения соответственно снизится. Если же рыночная цена газа для промышленности вырастет выше определенного правительством уровня, то цена для населения останется на этом уровне.

Ожидается, что изменения в действующие договоры на продажу газа между "Нафтогазом" и всеми контрагентами, которые приобретают газ в соответствии с требованиями "Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа", будут внесены в течение мая текущего года.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Кабинет министров и Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" согласовали уменьшение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май текущего года.

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