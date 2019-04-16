Не завидую ни Порошенко, ни Зеленскому: эксперт о ценах на газ в Украине

Кабинет Министров Украины 3 апреля разрешил НАК "Нафтогаз Украины" снижать цену для бытовых потребителей, если конъюнктура газового рынка демонстрирует снижение цен на газ для промышленности. В "Нафтогазе" заявили, что снизили стоимость кубометра газа для населения на 17 копеек. В то же время ранее Кабмин принял решение повысить с 1 ноября 2018 года цены на газ для населения на 23%, до 8550 гривен за 1000 куб. м. А согласно меморандуму между Украиной и МВФ в рамках новой программы сотрудничества, цена на газ для населения должна снова повыситься с 1 мая 2019 года.

Так, сколько украинцы будут платить за газ, и как снижение цены повлияет на тарифы на отопление, в интервью "Апострофу" рассказал эксперт по вопросам энергетики ВАЛЕНТИН ЗЕМЛЯНСКИЙ.

- Кабмин 3 апреля одобрил постановление, которое позволяет НАК "Нафтогаз Украины" снизить цены для потребителей газа на 17 копеек. Это связано со снижением закупочных цен на европейском хабе или есть и другие факторы?

- Очень интересная ситуация с этим снижением. Они приняли постановление, которое, по сути, действует параллельно с постановлением №867, которое было принято в ноябре. То есть теперь у нас два постановления, которыми регулируются цены. Формально речь идет о том, что цена на хабе снизилась, поэтому с "барского плеча" могут снизить цену на 17 копеек, но не выше, чем предусмотрено в этом постановлении №867, то есть 8550 гривен.

Более того, как я понимаю, ситуация будет развиваться следующим образом. Пока не отменено постановление №867, то в мае эта верхняя планка, как и планировалось, поднимется до 9700 гривен за куб. То есть выше этой планки НАК не может продавать, ниже - может. По сути, это продолжение той же политики, что и была, - чистая имитация. Потому что она никак существенно на платежках людей не отразится, поскольку летом газ используется только на готовку, максимум - на варенье, то есть, нет большого объема потребления.

Более того, последние два месяца были очень показательны - рост задолженности. Это как раз было связано с ценами на газ, на тепло, на горячую водку и отсечением половины субсидиантов.

- То есть эта инициатива Кабмина на суммы, которые будут приходить людям в платежках, существенно не повлияет?

- Получите платежки на 17 копеек меньше.

- А должны ли, даже после этого незначительного уменьшения, пересматривать тарифы на горячую воду?

- Да. Но, во-первых, НКРЭ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, – "Апостроф") не успеет. Во-вторых, думаю, им нужны разъяснения, по какому именно постановлению считать. Более того, если в мае НКРЭ пересмотрит тарифы, скорее всего, будет считать по верхней планке, потому что им нужно пройти процедуру, подготовить постановление, у них, условно, есть готовое постановление по 8550 гривен за куб, они могут к нему вернуться, и подготовят постановление по 9700, потому что к этому их обязывает действующее законодательство. Они должны пройти полуторамесячную процедуру, местные советы на них сейчас переложили большую часть обязанностей.

- Отвечает ли правительство и "Нафтогаз" за те цифры в тарифе, которые накручивают сверху облгазы?

- Конечно же, отвечает. Есть НКРЭ, и облгазы не могут играться с тарифами как им захочется. Недавно было, что облгазы судятся по поводу компенсации с НКРЭ, которая их штрафует, потом они снова судятся, потому что есть неурегулированный вопрос с учетом газа. И стоит сказать, что НКРЭ оперативно реагирует, когда в платежке сума выше, чем это было предусмотрено в том тарифе, который предоставляется.

НКРЭ, и облгазы не могут играться с тарифами как им захочется Фото: Евгений Котенко/Апостоф

- Могло ли состояться снижение цены на газ без переговоров с МВФ?

- Этот вопрос мог обсуждаться, потому что цены реально уходят. Мы находимся в условиях политической турбулентности, и никто не может сказать, что будет через месяц.

- Вот как раз в мае должно быть плановое повышения цены на газ, согласно договоренностям с МВФ?

- В то время когда все ожидают президента в лице Владимира Зеленского, я ему не завидую. Хотя, любому, кто бы ни пришел. Потому что с той ситуацией в экономике и энергетической отрасли - там выгребать нужно будет много, и по щелчку пальцев невозможно будет ситуацию поменять.

- Все-таки, состоится ли повышение цены на газ на 24%?

- Я думаю, это произойдет автоматически, потому что это предусмотрено в постановлении Кабмина, если ничего не произойдет, и это постановление не будет отменено. Если президентом станет Зеленский, он попадает в такой клинч - ему нужно будет налаживать отношения с Верховной Радой, Кабмином, решать кадровую политику, поэтому ему будет явно не до того, чтобы заниматься этими вопросами. И по большому счету, он не имеет права давать подобные указания относительно пересмотра цены на газ. Поэтому повышение произойдет, а дальше уже вопрос: будем ли мы пересматривать принципы ценообразования внутри страны или все пойдет по накатанной, и это будет путь в никуда. Даже если смотреть по росту задолженности, это приведет к финансовому коллапсу отрасли и ЖКХ в целом, потому что оборота нет, деньги не приходят на предприятия и не дают возможность вести операционную деятельность.

- Если в Украине будет новый президент, правительство, возможно ли, что с Россией на официальном уровне возобновляться переговоры по газовым вопросам? Или без политической части (тема Донбасса, Крыма) это невозможно?

- Уже сейчас без российского фактора можно обсуждать цену на газ. Второе, зачем нужен российский фактор? Нужно сохранение транзита, нужно понимать, в каком формате будет функционировать наша газотранспортная система с правовой, технической точки зрения, с ресурсной - какой объем газа будет проходить, потому что без этого ничего невозможно планировать. Так устроено, что газоснабжение в Украине завязано на транзит газа по украинской газотранспортной системе. В любом случае в среднесрочной перспективе нам нужно будет выходить на какие-то переговоры и как-то этот вопрос регулировать.

Но если мы говорим о цене на газ, то у нас достаточно ресурсов, чтобы сыграть в минус и сократить. Я не думаю, что реальный тариф, который действительно необходимо будет установить, будет такой, о каком говорили политики в предвыборном процессе. Если серьезно говорить про отрасль, то думаю, реальный тариф будет порядка 5 гривен, то есть 5000 гривен за куб. метр. Вот это, более-менее, экономически обосновано.

Если серьезно говорить про отрасль, то думаю, реальный тариф будет порядка 5 гривен, то есть 5000 гривен за куб. метр Фото: Евгений Котенко/Апостоф

- Это существенно ниже, чем сейчас.

- Да, и при этом хватит всем. Ведь если мы сейчас посмотрим на структуру тарифа, то 72% - это НАК. А стандартная ситуация была 30-35%, поэтому нужно сокращать цену газа как товара и понимать, что нужны деньги на работу тех же облгазов, нам нужно поднимать инфраструктуру, нам нужно решать вопросы со счетчиками и много других вопросов. Конечно, эта цена существенно ниже, более того, это коснется бюджета, потому что на субсидии не нужно будет выделять такие сумасшедшие деньги. Люди сами смогут платить по тарифам, и на субсидии уже не будут претендовать 60% граждан, а допустим, 30%.

Сокращение расходов бюджета, платежная дисциплина и т.д. - это поэтапные вопросы, их за один месяц не решить. А после этого надо переходить на прямые переговоры, это то, о чем говорил Бойко, когда они поехали в Москву, что можно уйти на 25% ниже Европы. Но там есть и свои нюансы, "Газпром" - это тоже еще те персонажи. Но если исходить из того, чтобы отталкиваться от среднеевропейских цен, давать цену на 25% дешевле, то да, тем более, у нас есть достаточно много аргументов для переговоров.

При всем моем скептическом отношении к команде Коболева, тем не менее, переговорные позиции они создали путем стамбульских исков. Проблема ведь в том, что представители "Нафтогаза" стоят в тупиковой ситуации: "Газпром" хочет внесудебное регулирование, а Коболев говорит, что мы не будем регулировать без Стокгольма. Вариантов очень много. Вопрос в том, готово ли будет новое руководство Украины выходить на прямые переговоры, потому что, если мы пойдем по этому пути, я думаю, политика подтянется. Без решения политических вопросов мы все равно не выйдем из этой ситуации. Но вопрос в том, хотим ли мы найти точки сближения и обернуть ситуацию себе в пользу.