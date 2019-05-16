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АМКУ провел чистую процедуру оценки перед тем, как разрешить ДТЭК купить облэнерго - эксперт

четверг, 16 мая 2019, 18:45
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Процедура оценки, которую провел Антимонопольный комитет Украины перед предоставлением компании ДТЭК разрешения на концентрацию акций "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго", была проведена юридически чисто.

Об этом в эфире канала "Прямой" заявила политический эксперт Светлана Кушнирук.

"В законный способ группа компаний энергетических ДТЭК обратилась в Антимонопольный комитет для того, чтобы они предоставили вывод, могут ли они сгенерировать акции облэнерго Киевской области и Одесской области у себя в пакете. Была проведена проверка, сказали, что все хорошо, и можно эти выкупать акции. Кстати, подчеркиваю, это юридически чисто процедура проведена, и по европейским и международным нормам", - отметила она.

По словам Светланы Кушнирук, на украинском энергорынке все годы независимости работали немало русских компаний, которые контролировали распределительные сети. Покупка ДТЭК двух облэнерго у группы VS Energy, которая фактически принадлежит русской компании, имеет позитивное влияние на энергобезопасность.

"Дело в том, что на украинском рынке достаточно долгое время, больше 10 лет работают русские компании, которые собственно контролируют часть облэнерго. Поэтому вопрос для Украины энергетической независимости, энергетической безопасности, чрезвычайно важен. Потому что мы не знаем, чего ожидать от наших, так скажем, партнеров, но это вовсе не партнеры, а агрессор. Я бы вам сказала, что у нас 25 облэнерго. Из них контроль больше 10 облэнерго был у "ВС-енерджи". Это вроде бы голландская компания, но бенефициарами являются россияне. Кстати, непростые россияне, а россияне, которые находятся под санкциями Европейского Союза и США. За что? За то, что они проголосовали в 2014 году за аннексию Крыма. Александр Бабаков, это экс-вице-спикер Государственной Думы, который как раз приобщился активно до того, чтобы наш украинский Крым стал вроде бы русской территорией", - отметила она.

АМКУ большинством голосов позволил группе ДТЭК приобрести "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго". АМКУ возложил на ДТЭК ряд обязательств, которые устраняют любое возможное влияние на смежные рынки - снабжения и производства электроэнергии.

Как раньше сообщали средства массовой информации, 3 января 2019 года "ДТЭК Нефтегаз" и NGR B.v. (Нидерланды) заключили договоры покупки-продажи акций данных компаний. Договоры заключены с отлагательным условием и должны быть завершены по получении необходимых разрешений государственных органов, включая согласование антимонопольных органов.

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