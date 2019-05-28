В срыве энергореформы заинтересованы отдельные олигархические группы - эксперт

Ряд олигархических групп не заинтересованы в запуске нового рынка электроэнергии - их предприятия являются крупными потребителями электроэнергии, и владельцы хотят контролировать цену на нее.

Об этом заявил экономический эксперт Борис Кушнирук, передает "Обозреватель".

По его мнению, среди заинтересованных в срыве своевременного старта нового рынка является Игорь Коломойский. Он контролирует Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы, которые являются крупнейшими потребителями электроэнергии, а расходы на электроэнергию в себестоимости их продукции составляют около 50%.

"Коломойский заинтересован, чтобы вернуться к той модели, которая существовала еще до внедрения так называемого "Роттердам+", когда тарифы определялись полностью в ручном режиме. Тогда они смогут пролоббировать, чтобы на его предприятиях, как на "больших" потребителях электроэнергии, цена была самой низкой", - отметил Кушнирук.

Запуск новой модели энергорынка должен состояться 1 июля 2019, согласно закону "О рынке электрической энергии", принятому Верховной Радой в апреле 2017 года. Это обязательство Украины перед европейскими партнерами. В случае отмены реформы Украина может потерять 500 млн евро макрофинансовой помощи ЕС.

Как сообщали СМИ, в интервью Игорь Коломойский призвал отменить реформу энергорынка. Эксперты связывают это с желанием в ручном режиме регулировать тарифы на электроэнергию для предприятий олигарха.