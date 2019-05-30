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У Гройсмана заявляют о серьезных рисках при запуске нового рынка электроэнергии с 1 июля

четверг, 30 мая 2019, 17:11
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Аналитики немецкого проекта Low Carbon Ukraine подготовили анализ рисков запуска рынка электроэнергии 1 июля 2019 года, и, по их мнению, если запуск рынка не перенести, последствия для украинской энергетики и экономики будет сложнее исправить, чем предотвратить сейчас.

Это следует из презентации анализа внедрения энергореформы украинскими чиновниками, обнародованного на сайте организации.

Следует напомнить, что премьер-министр Владимир Гройсман заявлял о том, что рынок электроэнергии нужно вводить, однако его зарубежные консультанты рекомендуют перенести срок запуска и указывают на серьезные последствия, если реформу не приостановят.

Миссией проекта Low Carbon Ukraine является поддержка правительства Украины путем подготовки анализа и предложений с целью стимулирования перехода к низкоуглеродной экономике. Проект имеет мандат на поддержку работы вице-премьер-министра, поскольку он координирует внедрение Энергетической стратегии Украины до 2035 года. Он является частью Международной климатической инициативы (IKI) и финансируется Федеральным министерством по вопросам окружающей среды, сохранения природы и радиационной безопасности (в соответствии с решением Бундестага ФРГ).

"Конечный результат - риск инфляции и общего роста цен", - сказано в отчете экспертов.

Тем временем в социальных сетях сторонники переноса запуска энергорынка запустили хэштег #перенести_ринок, по которому собраны позиции различных экспертов об отсрочке рынка.

Ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский поддерживает перенос запуска рынка э/э на более поздний срок, а СБУ выразило предостережение об угрозах для нацбезопаности в случае запуска энергорынка с 1 июля.

До этого Евросоюз рекомендовал отложить запуск открытого оптового рынка электроэнергии в Украине ввиду того, что подготовка к его имплементации пока не закончена.

"Представительство Европейского Союза и Представительство Европейского Инвестиционного Банка в Украине рекомендуют отложить внедрение нового рынка электрической энергии на ограниченный период времени из-за того, что важные регуляторные нормы и IT системы еще не готовы", - говорится в заявлении ЕС.

В документе отмечается, что запуск рынка с 1 июля может привести к его неправильному функционированию, а значит быть контрпродуктивным относительно интересов украинских потребителей и участников рынка.

Поддержали перенос запуска энергорынка в Украине и другие международные партнеры Киева – ЕБРР, ЕИБ, Всемирный банк, - которые ранее обнародовали рекомендации о необходимости отсрочить запуск рынка э/э в Украине из-за рисков для экономики. Финансовые институции призывают Украину устранить ключевые системные нестыковки при проведении такой важной энергореформы.

Ранее за введение нового рынка с 1 июля выступа компания ДТЭК Рината Ахметова, которая контролирует 22,7% энергетики страны, и впоследствии будет одним из основных выгодополучателей при запуске энергорынка без создания конкуренции на нем.

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