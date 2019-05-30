RU  UA  EN

четверг, 30 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.60
Меню
Бизнес

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

30 мая

18:50
Производство о неконституционности роспуска Верховной Рады открыто - "Народный фронт"
18:35
Победа над Россией является единственным способом завершить войну на Донбассе - Данилюк
18:34
В ДТЭК рассказали об объемах и эффекте инвестиций в угольные предприятия Павлоградугля
18:30
Ученые обнаружили на дне моря новую Атлантиду
18:29
Военный по крови: подробности о погибшем в катастрофе с вертолетом ВСУ
18:20
Писательница Джоан Роулинг выпустит новые рассказы о вселенной Гарри Поттера: что известно
18:12
Звездный украинец попал в список лучших молодых футболистов Европы
18:10
Украинские банки меняют правила выдачи наличных: что нового
17:58
США объявили Россию космическим изгоем: что произошло
17:55
Юра не такой: Катя Осадчая призналась, чем ее покорил Горбунов
17:38
Унижает Украину: названы главные нестыковки сериала "Чернобыль" от HBO
17:33
В ЕБРР рассказали о программах помощи МСБ и производителям мебели в Украине в рамках инициативы ЕС EU4Business
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Заплатит каждый: эксперт рассказал о рисках монополии в энергетике

четверг, 30 мая 2019, 17:30
переглянути новину українською

За монополию в украинской энергетике уже с 1 июля заплатит каждый украинец.

Такое мнение высказал политолог Николай Давидюк.

"Хлеб, крупы, сахар, и любой другой товар, в цену которого заложена электроэнергия, могут резко подорожать. С 1 июля новые правила работы энергорынка заставят государственный "Энергоатом" поставлять свою дешевую электроэнергию населению, а промышленным потребителям придется идти на поклон к главному владельцу украинских тепловых электростанций – Ринату Ахметову. И он сможет устанавливать на свою электроэнергию ничем не ограниченную цену. Ожидаемый рост тарифа в несколько раз даст Ахметову не только 3-5 дополнительных бюджетов футбольного клуба "Шахтер". Он даст ему могущество определять, кому продавать свою электроэнергию дороже, а кому дешевле", - уверен эксперт.

"Формально такие же правила действуют и в Евросоюзе, где цена электроэнергии определяется свободным рынком. Но там на рынке промышленных потребителей электроэнергии нет монополизма одного человека. Антимонопольный комитет Украины по этому поводу много лет молчит. И это очень дорогостоящее молчание. За него заплатят украинцы наценкой на товары первой необходимости, на проезд в транспорте, и на другие ежедневные расходы", - считает Давидюк.

"Отмена драконьего закона, который выгоден монополисту, уже рассматривают в парламенте. Но даже если закон отменят, это не снимет огромной проблемы, связанной с монополизмом, который обеспечивает аппетиты самого богатого украинском", - убежден политолог.

Фотовзгляд

Все галереи
Саакашвили прибыл в Украину: фоторепортаж с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Фальстарт реформы рынка электроэнергии: как это повлияет на платежки

Почему "Энергоатом" рынку не помеха

Новый менеджмент "Нафтогаза" перепутал госкомпанию с собственной фирмой - экс-руководитель "Нафтогаз трейдинг" Волынец

Россия готовит "газовый" удар по Украине: что поможет избежать катастрофы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
Валютный рынок
Налоги
Регуляторная политика
Бюджет
Внешняя торговля
Макроэкономика
Энергетика
Транспорт и связь
Промышленность
Финансы

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: