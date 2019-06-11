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Эксперт раскритиковал планы Зеленского отложить запуск рынка электроэнергии на год

вторник, 11 июня 2019, 13:14
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Президент предлагает отсрочить запуск рынка электроэнергии на год из-за возможности переноса даты парламентских выборов на осень, если Конституционный Суд признает указ президента о роспуске Верховной Рады неконституционным.

Об этом написал президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец на Facebook, комментируя представление президентом законопроекта об отсрочке запуска рынка электроэнергии.

"Ранее анонсированный срок переноса рынка электрической энергии на 3 месяца (до 1 октября) не решает стратегической задачи лоббистов отсрочки такого переноса - установление полного контроля над электроэнергетическим комплексом", - считает эксперт.

Трохимец напомнил, что НКРЭКУ и Кабинетом Министров разработаны все механизмы для функционирования рынка электроэнергии. По его мнению, отсрочки рынка добиваются исключительно лоббисты интересов определенных бизнес-групп. Одним из лоббистов он считает представителя президента в Кабмине Андрея Геруса, который защищает интересы бизнесмена Игоря Коломойского.

"Отсрочка рынка нужно тому, чьи интересы обслуживал господин Герус - Игорю Коломойскому. Жаль, что он не поддерживал нас в борьбе против необоснованного повышения цены на газ для населения и теплокоммунэнерго, известной как "Дюссельдорф+". Избирательность критики энергетических рынков (газовый хороший, а электрический - плохой) и постоянные нападки лишь на одну энергетическую корпорацию дает основания считать господина Геруса ангажированным лоббистом интересов определенных бизнес-групп", - отметил Трохимец.

Эксперт считает, что аргументация команды президента о необходимости отсрочить запуск рынка электроэнергии не имеет ничего общего с реальностью и не подтверждается никакими расчетами.

"Все "опасения" Администрации Президента и государственных компаний, которых удалось втянуть в сценарий срыва реформы в электроэнергетике, никоим образом не подтверждены ни расчетами, ни экономическими моделями, ни любыми другими аргументами. Все, что мы видели - это информационная атака, подкрепленная в лучшем случае, письмами тех или иных субъектов электроэнергетического рынка и даже спецслужб, без всякой аргументации", - написал Трохимец.

Рынок электроэнергии должен заработать с 1 июля 2019 года, согласно Закону Украины "О рынке электроэнергии". Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что рынок будет запущен вовремя. Президент Владимир Зеленский 10 июня внес в Верховную Раду Украины законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О рынке электроэнергии" о введении нового рынка электроэнергии" (№10376), которым предлагается перенести внедрение рынка электроэнергии в год - на 1 июля 2020 года.

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