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Горжусь Украиной: член энергетической ассоциации из ЕС пояснил важность введения нового энергорынка для страны

понедельник, 15 июля 2019, 18:54
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Введенный в Украине новый рынок электроэнергии увеличит конкуренцию и будет способствовать снижению цен на электроэнергию.

Об этом заявил член правления Ассоциации стран Бенилюкса по энергетической экономике Рональд Хайсман в комментарии журналисту по запуску рынка электроэнергии с 1 июля, передает "Деловая столица".

"Я в этом плане Украиной горжусь. Что вы, наконец, сделали этот шаг. Это отличное решение. Переходный период будет сложным, в частности, для ваших энергетических компаний, должны будете к этому приспособиться. Я даже предполагаю, что вашим компаниям, которые сейчас работают, это не очень понравится, потому что у них роскошная монополистская позиция. Но они, в конце концов, адаптируются к новым правилам, по которым работает рыночная система. Им придется меняться. Чтобы выжить, они просто вынуждены будут предлагать новый, лучший сервис", - заявил Хайсман.

По мнению энергетического эксперта, в результате энергореформы в Украине будут создаваться новые энергопредприятия, на рынок зайдут международные энергокомпании, это увеличит конкуренцию и будет способствовать снижению цен на электроэнергию и повышению качества услуг, предоставляемых потребителям. В частности, он привел пример реализации реформы в Нидерландах, где до ее начала было пять энергетических компаний, а сейчас - 85.

"Различные типы предприятий, международные энергетические компании будут заходить в Украину, поэтому у вас будет настоящий ринг, на котором тоже будут соревноваться. Завоевать потребителя будет труднее, и это - плюс для домохозяйств. Для них продукт станет дешевле. Цена на электроэнергию состоит из себестоимости, налогов, расходов собственно энергокомпаний, и вот тут уже пытаться удешевить производство, чтобы предлагать более низкую цену. И само покрытие будет более качественным. Вы сможете найти то, что подходит именно вам - хотите зеленую энергетику - ищите среди зеленых энергетических компаний. Если не заботитесь об этом - идите к обычной. К примеру, той, что продаст дешевле. Это будет заставлять поставщиков работать качественнее, и рынок будет конкурентным. А вы, наконец, сможете получить дешевую электроэнергию, большее покрытие и качественный продукт", - прогнозирует Хайсман.

1 июля заработал новый рынок электроэнергии в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Законом Украины "О рынке электроэнергии". Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.

Украина ввела рыночные отношения в электроэнергетике предпоследней из стран Европы.

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