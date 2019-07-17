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Энергорынок запущен без сбоев, цены на электроэнергию не превышают ограничений - Минэнерго

среда, 17 июля 2019, 16:47
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Энергосистема страны стабильно функционирует в новой модели рынка, цены на электроэнергию не превышают установленных ограничений.

Об этом сообщили участники рынка и представитель Минэнергоугля во время круглого стола "Запуск оптового рынка электрической энергии: первые результаты и вызовы", проведенного 16 июля в Верховной Раде.

"Энергетическая система Украины плавно перешла на работу в новой модели рынка. Электроэнергия стабильно поставляется всем потребителям. Все сегменты нового рынка работают без сбоев. Энергоснабжение не прекращалось ни в одном из регионов страны. Цены на рынке на сутки вперед не превышают установленных НКРЭКУ предельных значений. Цена для населения, установленная государством, не меняется после реформы, остается стабильной до 31 декабря 2020 года. И, кстати, является самой низкой в Европе", - заявил директор ГП "Гарантированный покупатель" Константин Петриковец.

Гендиректор Директората энергетических рынков Минэнергоугля Ольга Буславец отметила своевременность запуска рынка, что позволило Украине выполнить свои обязательства перед международными партнерами. Она подчеркнула, что несмотря на беспокойство, которое высказывалось накануне 1 июля, никаких нарушений в работе энергосистемы не произошло, и все потребители в полном объеме получают электроэнергию.

"Благодаря координации и слаженности действий всех участников рынка, Минэнергоугля, Кабинета Министров, регулятора, можно сказать об успешном внедрении новой модели рынка в установленные законом сроки, что позволило нам выполнить свои международные обязательства. И это произошло, несмотря на все беспокойство, которые были высказаны накануне. В условиях нового рынка нарушений в работе энергосистемы не произошло. Поставка электрической энергии потребителям осуществляется в полном объеме. И это очень позитивно", - отметила Буславец.

Новый рынок электроэнергии заработал 1 июля, согласно принятому в 2017 году Верховной Радой Закону Украины "О рынке электроэнергии". Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.

Запуск рынка - это обязательства Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС, а также условие сотрудничества Украины с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро в этом году. Розничный рынок электроэнергии в пределах реформы энергорынка был запущен с 1 января 2019 года.

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