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Эколог оценила перспективы выполнения обязательств Украины по снижению выбросов угольной генерации

пятница, 26 июля 2019, 10:25
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Внесение изменений в Национальный план по сокращению выбросов от крупных сжигательных установок не повлияет на темпы сокращения выбросов. За счет снижения выработки электроэнергии на ТЭС, Украина и так соблюдает все необходимые нормы, но смещение сроков – это скорее превентивная мера для того чтоб не допустить энергетического коллапса и начать решение ключевой проблемы – поиск экономических инструментов реализации Нацплана.

Так глава общественного совета при Министерстве экологии и президент ГО "Жива планета" Светлана Берзина прокомментировала для "Апострофа" решение Кабмина о переносе сроков реализации Национального плана по снижению выбросов от угольной генерации.

"Внесение изменений в Национальный план по снижению выбросов предусматривают смещение сроков реализации экологических мероприятий угольной генерации. Но важно, что даже при смещении сроков реализации Украина все равно в полной мере выполняет все обязательства перед Европой и сокращает выбросы, согласно линейному тренду сокращения выбросов. Т.е. не увеличивает и не оставляет на текущем уровне, а снижает. Прежде всего за счет снижения выработки электроэнергии на ТЭС и уменьшения выбросов", – отметила Светлана Берзина.

Эксперт пояснила, что к выполнению документ был принят в конце 2017 г. и объём выбросов первого года (2018) его реализации были определены на уровне 2012 года. В тоже время в период с 2012 по 2018гг., ввиду кризисных явлений в экономике и военных действий на востоке Украины в стране значительно сократилась добыча угля, что привело к падению производства электроэнергии на ТЭС. Как следствие – значительно сократились объемы выбросов, что ниже тех обязательств Украины перед Европой, которые прописаны в Нацплане.

"Реализация экологических мероприятий может быть перенесена на 2-4 года без угрозы выполнения Украиной своих международных обязательств перед Энергетическим сообществом. Но основная проблема в другом – Нацплан сегодня не отвечает реальным экономическим условиям. Я понимаю, что есть потребность сместить сроки, потому что будет энергетический коллапс. Я вижу в этом превентивную меру для того, чтоб выполнить модернизацию надо работать над поиском экономических инструментов его реализации", - резюмировала Берзина.

26 июля представитель президента в Кабмине Андрей Герус выступил против переноса сроков реализации Нацплана. По его мнению, если отложить экологическую модернизацию угольных электростанций, то Украина не сможет выполнять обязательства перед ЕС по снижению выбросов.

Ранее народный депутат Украины Сергей Сажко отмечал, что в стране не определены источники финансирования реализации Национального плана сокращения выбросов в атмосферу. По его мнению, это может угрожать стране или остановками деятельности энергопредприятий, снижением производства электрической энергии и разбалансировкой всей энергосистемы в Украине, или невыполнением международных обязательств.

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