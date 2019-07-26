​Компания российского оппозиционера найдет добытчика газа для Украины: что известно

Привлечением частного партнера для разработки и добычи нефти и газа на крупнейшем участке "Дельфин" на Черноморском шельфе займется компания Trident Black Sea бывшего депутата Государственной думы России Ильи Пономарева.

Об этом Радио Свобода сообщил Илья Пономарев, а позже подтвердил министр энергетики Игорь Насалик.

Такое решение приняла межведомственная комиссия по заключению соглашений о разделе продукции.

Ранее об этом конкурсе и его потенциальном фаворите - американской компании с сомнительной репутацией Frontera Resources - рассказали журналисты программы “Схемы: коррупция в деталях” (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый") в расследовании "Охота на "Дельфина".

Как сообщал "Апостроф", бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев получил украинское гражданство, согласно с подписанным указом действующего президента Петра Порошенко.