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"Роттердам +" вводилась для установления справедливой цены на уголь, а не закупки импорта - эксперт

вторник, 30 июля 2019, 16:53
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Введение формулы "Роттердам+" не имело целью закупку импортного угля, она устанавливала цену на уголь для всех поставщиков, которую ТЭС могли бы покрывать в тарифе.

Об этом написал экономический эксперт Борис Кушнирук на своей странице в Facebook, реагируя на критику формулы формирования цены на уголь для ТЭС, существовавшей до введения новой модели рынка электроэнергии.

"Введение формулы не имело целью закупать импортный уголь. В основу формулы было задано значение цены импортного паритета для расчета равновесной цены для всех производителей и потребителей угля в Украине", - написал Кушнирук.

Эксперт отметил, что СМИ ошибочно пытаются привязать создание формулы к импорту угля, путая фактический импорт и принцип импортного паритета.

"Причиной введения формул на уголь и газ была необходимость установления справедливой рыночной цены на украинские углеводороды в условиях отсутствия каких-либо индикатива цен, что позволило выровнять ценовые условия для отечественных производителей энергоресурсов с импортными альтернативами и создать прозрачный и единственный метод ценообразования. Принципы импортного паритета, заложенные в формулах, идентичны процессу формирования цен на энергоносители в Европе для конечных потребителей (промышленных и коммерческих). Импортный паритет - это экономически обоснованная цена для дефицитного рынка, которым является Украина. Если предложение товара в стране ниже - ресурс дефицитный, то его справедливая цена на свободном рынке установится на уровне импортного паритета. То есть, на том уровне, ниже которого импортерам будет невыгодно везти товар на этот рынок", - отметил Кушнирук.

Он также отметил, что переход в 2016 году на формульный подход к ценообразованию на газ и уголь был положительно воспринят западными партнерами Украины, и напомнил, что цены на электроэнергию устанавливались НКРЭКУ "с потолка", то есть регулятор не был ограничен в выборе, что порождало злоупотребления.

"Ни один из западных партнеров Украины - МВФ, Всемирный банк, США, ЕС, ЕБРР - не критиковал введение импортного паритета для ценообразования на газ и уголь. Они на нем всегда настаивали. Потому что именно импортный паритет ликвидировал ужасную коррупцию в энергосекторе, которая существовала все годы независимости", - подчеркнул Кушнирук.

Формула "Роттердам +" было введена постановлением НКРЭКУ №289 от 3 марта 2017 года "Об утверждении порядка формирования прогнозной оптовой цены электроэнергии". Согласно постановлению, в цену электроэнергии закладывали стоимость угля, отталкиваясь от котировок индекса API2 европейского хаба ARA (Амстердам - Роттердам - Антверпен). Она была введена в связи с потерей контроля над частью Донецкого угольного бассейна из-за войны на Востоке.

Действие формулы "Роттердам +" прекратилось с 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии.

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