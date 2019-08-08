В ДТЭК указали на экономическую обоснованность принципа импортного паритета при ценообразовании

Национальное антикоррупционное бюро Украины направило уведомление о подозрении сотрудникам ДТЭК, в компании считают, что причин для следственных действий нет, а подозрения безосновательны.

Об этом компания сообщила на официальном сайте.

"Порядок, по которому имеют претензии следственные органы, определил прозрачные правила работы на оптовом рынке электрической энергии, они ранее отсутствовали, а решение о правилах работы принимались госорганами субъективно. Целесообразность использования принципа импортного паритета и соответствие с методикой ценообразования на энергетический уголь в Украине практикам с ЕС была подтверждена международными экспертизами. Эксперты подтверждают корректность применения принципа импортного паритета, привязку цен на энергетический уголь в Украине к европейским индексам, корректность включения расходов на логистику и тому подобное. Исследования показывают отсутствие сверхприбылей как в угольном секторе, так и для украинской тепловой генерации. Использование принципа импортного паритета - требование МВФ и других кредиторов Украины. Но, в отличие от стремительного роста цен на газ, тарифы на электроэнергию для населения остаются самыми низкими в Европе", - говорится в заявлении компании.

Сотрудники ДТЭК уже предоставили НАБУ необходимые документы и ответили на все вопросы.

"ДТЭК принимала активное участие во внедрении реформы на рынке электроэнергии для установления прозрачных правил работы для всех участников. Обвинения в некорректном поведении сотрудников ДТЭК при взаимодействии с государственными органами считаем безосновательными. Компания будет принимать все законные меры по защите чести и достоинства сотрудников ДТЭК. В компании подчеркивают необходимость объективного расследования, которое, наконец, прекратит спекуляции вокруг методики ценообразования на энергетический уголь".

"Компания - крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель Украины. В 2018 году капитальные инвестиции ДТЭК составили 20 млрд гривен, налоговые отчисления - 26 млрд гривен. Только в угольную отрасль за все время существования компания инвестировала 3,5 млрд долларов, что позволило увеличить добычу угля больше чем в 2 раза, обеспечить генерацию украинским углем и избежать отключений электроэнергии", - подчеркнули в компании.

Европейская ассоциация угля и лигнита (Euracoal) подтвердила экономическую обоснованность методологии ценообразования на уголь в Украине.

"Выбор маркерной цены является правильным, индекс API-2 является прозрачным и соответствует показателям цены импортного паритета для угля в Украине", - говорится в пресс-релизе Euracoal.

Законность и экономическая обоснованность формулы "Роттердам +" подтверждена экспертизой Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Судебная экспертиза подтвердила обоснованность формулы и установила, что методика расчета была законной. Формула является следствием Директивы ЕС 2009/72 / ЕС от 13 июля 2009 года, договора о членстве Украины в Энергетическом сообществе, Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, рекомендаций Антимонопольного комитета Украины от 17 сентября 2015 года.

Директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины, академик Валерий Геец заявлял - проведенное Институтом по заказу НАБУ исследование не подтвердило, что угледобывающие предприятия получали сверхприбыль из-за действия формулы "Роттердам+".