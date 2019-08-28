НАБУ действует в интересах Коломойского - эксперт

Правоохранительные органы исполняют прихоти олигарха Игоря Коломойского и не реагируют на злоупотребления в государственной компании "Центрэнерго".

Об этом заявил экономический эксперт Борис Кушнирук в эфире телеканала "Эспрессо".

"НАБУ и ГБР становятся исполнителями Коломойского, дела, которые они рассматривают, подвязаны под его интересы. Они оказывают эти услуги", - заявил Кушнирук.

Эксперт отметил, что на опубликованную СМИ информацию о покупке государственной компанией "Центрэнерго" (находится под контролем Коломойского) российского угля у фирмы-однодневки, правоохранительные органы не реагируют потому, что эта компания связана с Игорем Коломойским. А также обратил внимание, что "Центрэнерго" покупает уголь на 40% дороже, чем оно бы стоило по формуле "Роттердам+", которую лоббисты олигарха критикуют, а правоохранительные органы завели в отношении нее уголовное дело.

"Государственная компания заключила соглашение с Россией. При Порошенко такого не было. Эта компания связана с Коломойским. Мы видим, как реализуются интересы Коломойского. Эпоха бедности для одного человека завершилась. Вопрос цены угля, подтверждения нет, но все увлеклись Роттердам+ расследовать. Эта компания закупает уголь за 2500, а это на 40% больше чем даже Роттердам +. Если это так, то фактически электроэнергия является убыточной, потому что ее не могут продать. Ее продают дешевле, чем себестоимость угля", - отметил Кушнирук.

Ранее бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков заявил, что формула "Роттердам+" дает самую низкую цену угля на сегодня.

Ряд энергоэкспертов считают, что дело НАБУ по "Роттердам+" не имеет судебной перспективы, и подчеркивают, что введение формульного ценообразования было абсолютно экономически оправдано в условиях дефицита в Украине угля.

24 марта 2017 НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, которые утвердили формулу "Роттердам+". 8 августа 2019 детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу "Роттердам+". Относительно каждого из шести человек суд отказал НАБУ в ходатайстве о заключении под стражу.