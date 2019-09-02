Человек с яйцами: Коломойский раскрыл схемы Крючкова в "Центрэнерго"

Игорь Коломойский опроверг информацию о том, что Дмитрий Крючков сейчас задействован в работе по "Центрэнерго".

Об этом олигарх рассказал в интервью "Цензор".

"Нет, как может человек, который так обворовывал, со мной работать? Я больше скажу, именно Крючков создал схему, с которой "Центрэнерго" сейчас планирует бороться. Я знаю юридические компании, которые ведут сейчас юридическую защиту компании, мы их порекомендовали. Крючков купил компанию, у которой была задолженность 60 млн, и сделал государственной компании "Центрэнерго" задолженность перед своей компанией в 1,8 млрд, кажется - просудив, проиндексировав", - рассказал Коломойский.

По его данным, в ближайшее время "будет большое обращение к правоохранителям" относительно схем фальсификации задолженности государства перед частными компаниями.

"Одна воровская бригада воровала деньги. Затем Кононенко и Кропачев различные решили сделать крайним Крючкова, он взбунтовался, не такой простой парень оказался ... Крючков знает столько, что если бы он был экстрадирован из Германии, когда Порошенко еще был у власти, - уверяю, его повесили бы в СИЗО, и нашли бы завещание: "Прошу никого не винить", - пояснил Коломойский.

Он утверждает, что то, что Крючков дает интервью, "что все это была одна шайка-лейка", свидетельствует, что человек "оказался с яйцами, решил постоять за себя".

"Вы понимаете размеры хищений? В течение буквально полтора года по 500 млн в месяц. Ну, плюс-минус там, минимум 400 шуток, все по-взрослому. Представьте, эти деньги просто вынимали из карманов каждого простого человека, кажждого, но при этом правительство говорит, что надо поднимать тарифы, министры и депутаты поддерживали, а потом шли на прием к Крючкову за своей долей. И сколько таких схем, которые люди платят", - отметил Коломойский.

Комментируя представление предприятия Коломойского, по которому Конституционный суд ограничил полномочия НАБУ по расследованию дела, олигарх отметил: "Я вам объясню. Мы ничем не ограничиваем полномочия НАБУ по расследованию, наоборот, мы всеми силами способствуем следствию, мы готовы дать все показания и документы. Могли мы не передавать списки посетителей (Крючкова, - ред ..) - но мы все четко передали ".

"Почему он (НАБУ) должен заниматься Запорожским ферросплавным, который ни у кого ничего не украл, наоборот, заплатил за электроэнергию, а ему говорят: второй раз заплатите. С какой стати? Это не вопрос против НАБУ, это вопрос, чтобы они не злоупотребляли своим положением. И когда они не могут найти настоящих мошенников, они придумывают, что легальная компания что-то у кого-то забрала", - утверждает Коломойский.

Он рассказал, что Запорожский ферросплавный завод и "Запорожьеоблэнерго" (к обоим причастен Коломойский, - Ред.), Были связаны поставками электроэнергии в одном месте. Но в какой-то момент "Запорожьеоблэнерго" перевели на алгоритм за якобы существующую задолженность.

"Сначала тебя искусственно "подсаживают на алгоритм" под надуманным предлогом, чтобы твои деньги шли через посредника, которого поставили, - Крючкова. Затем создают систему, где ты не можешь пользоваться своим расчетным счетом. Волк все это делал вместе с Крючковым. Волк здесь один из героев всей этой драмы", - добавил он.

"Если мы возьмем ту часть, которая связана с Крючковым, то получается, что Запорожский ферросплавный с ним рассчитался, а "Запорожьеоблэнерго" должен получить эти 150 млн, которые ему не заплатили. Теперь они должны обращаться, что их ограбили, и смотреть, кто там злоупотреблял. А НАБУ влезло в это дело, и сказало: нам пофиг Крючков, мы его вывели из игры, он ценный свидетель, а вы вдруг будете платить "Запорожьеоблэнерго", потому что оно ваших денег не получило ... Получилось, что он (Крючков, - Ред.) взял деньги, свалил, теперь он ценный свидетель и его не трогают, а феросплавный завод должен за ним гоняться, выбивать из него деньги, которые ему заплатили. Мы не хотим, пусть государство занимается, то же НАБУ не только свидетельства снимает с Крючкова, но и деньги ", - резюмировал Коломойский.

Отвечая на замечание, что Крючков снимает офис в "Миллениуме", на шестом этаже, а рядом его офис, Коломойский ответил: "А что объяснять? Это легко проверить, потому что к управляющей компании пришли запросы НАБУ - кто заходил к Крючкову, кто не заходил, мы им дали всю книгу посетителей, там уникальный список. Оказывается, у Крючкова побывало немало наших государственных деятелей, просто очередь шла за подаянием. там вообще я просто такие фамилии увидел в этом журнале, просто был поражен. Многие министры, губернаторы, народные депутаты, известные люди! Кононенковские все ближайшие помощники, у некоторых были постоянные пропуска, они как на работу сюда ходили. Больше не скажу, дальше тайна следствия".