​Бывшие нардепы от "Оппоблока" объявлены в розыск

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что бывшим народным депутатам от “Оппоблока” Александру Вилкулу и Дмитрию Колесникову объявлены подозрения в совершении преступлений, они объявлены в розыск.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Бывших народных депутатов Вилкула и Колесникова год назад взяли под защиту Регламентный комитет и Верховная Рада, не дав разрешения на привлечение к уголовной ответственности. И только после утраты ими депутатского статуса, вчера им объявлены подозрения и начата процедура розыска", - сообщил Луценко.

На сайте ГПУ размещено сообщение об объявлении подозрения бывшему председателю Днепропетровской областной государственной администрации (народному депутату восьмого созыва) за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Фамилия фигуранта не указана

"Установлено, что в течение 2011-2012 годов бывший председатель Днепропетровской ОГА вопреки положениям Земельного кодекса Украины предоставил земельные участки сельскохозяйственного назначения горно-обогатительным комбинатам, изменив их целевое назначение с сельскохозяйственных земель в земли промышленности", - говорится в сообщении.

Александр Вилкул занимал должность председателя Днепропетровской ОГА с марта 2010 по декабрь 2012 года.

В другом сообщении на сайте ГПУ вероятно речь идет о Дмитрие Колесникове.

"Установлено, что в период с июня-декабря 2012 бывший председатель Агентства госимущества Украины, злоупотребляя служебным положением, совершил незаконные действия, в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса Государственного предприятия" Научно-исследовательский и конструкторско технологический институт трубной промышленности им. Я.Ю. Осадки" в Днепре общей площадью почти 7 тыс кв м".

Как сообщал “Апостроф”, бывший заместитель экс-генпрокурора Виктора Пшонки Ренат Кузьмин больше не находится в базе данных розыска Министерства внутренних дел Украины.