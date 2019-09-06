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Европейское энергосообщество призвало отменить админограничения на рынке электроэнергии в Украине

пятница, 06 сентября 2019, 17:33
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Поэтапная отмена механизма публичных спецобязательств (PSO) и ценовых ограничений (price caps) на новом оптовом рынке электроэнергии должна стать приоритетной задачей для Кабмина Украины и НКРЭКУ, считают в Европейском энергетическом сообществе.

Об этом говорится в отчете, опубликованном на интернет-сайте организации, передают "Українські новини".

"Постепенное снижение и отмена ценовых ограничений и непропорционального PSO с целью стимулирования участия на рынке ("рынок на сутки вперед" и "внутрисуточный рынок" - ред.) и развития конкуренции должно быть определено Кабинетом министров и НКРЭКУ в качестве задач высокого приоритета", – уверены специалисты Европейского энергосообщества.

Введение в Украине с 1 июля оптового рынка электроэнергии осуществлялось в т.н. "защищенном режиме", предусматривающем ряд админограничений, которые необходимо отменить для перехода к полноценной рыночной модели. По мнению Европейского энергосообщества, установленные на рынке на сутки вперед (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) до марта 2020 года ценовые ограничения снижают интерес участников к работе на рынке. В результате уменьшается объем торгуемой на РСВ и ВСР электроэнергии, это не способствует установлению объективной рыночной цены. В Европейском энергосообществе уверены – снятие ограничений обеспечит максимально эффективную работу энергорынка.

Ранее бывший представитель президента в Кабмине предлагал ужесточить ценовые ограничения, снизив их на 15-20%. Однако, руководители нового правительства Украины выступили против административного вмешательства в энергорынки и за их дальнейшую либерализацию. Премьер-министр Гончарук заявил, что, если стоимость электроэнергии регулировать вручную, вне законов рынка, это наносит ущерб государству

"Когда политик начинает вмешиваться в цену, это приводит к неэффективности, коррупции и популизму", - заявил Гончарук.

Точку зрения премьер-министра поддержал министр энергетики и защиты окружающей среды Оржель.

"Чем выше уровень вмешательства государства в рынки, тем больше возникает диспропорций. Наша жесткая позиция - как можно меньшее вмешательство государства в энергорынки, либерализация экономики", - заявил Оржель.

По его мнению, вмешательство государства в рынки вредит их функционированию и ведет к снижению объема инвестиций, поэтому необходимо максимально уменьшить роль государства в работе энергетических рынков.

С 1 июля в Украине введена новая модель рынка электроэнергии. Реформа энергорынка – выполнение обязательств Украины перед Евросоюзом. Она предполагает переход к конкурентному механизму формирования цены на электричество. Рынок электроэнергии был введен в т.н. "защищенном режиме" - правила купли-продажи электроэнергии на РСВ и ВСР предполагают девятимесячный переходный период, в течение которого производители электроэнергии в заявках на ее продажу должны применять цену, не превышающую максимальное значение средних ценовых показателей за последние три месяца до введения новой модели рынка.

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