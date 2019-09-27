Угроза для энергонезависимости страны: лидер профсоюзов рассказал об угольных схемах олигарха Коломойского

Схемы в энергетике со стороны олигарха Игоря Коломойского могут привести к уничтожению угольной промышленности и тепловой генерации.

Об этом заявил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает "Главком".

Он отметил, что бизнесмен уже ввел схему в госпредприятии "Центрэнерго", которому через свою компанию продает уголь по завышенной цене, а произведенную электроэнергию госпредприятие продает ферросплавным заводам олигарха по заниженному тарифу. В результате "Центрэнерго" получило миллиардные убытки.

"Господин Коломойский заинтересовался электроэнергетикой, угольной промышленностью, которые для него непрофильный бизнес. Он смог получить доступ к дешевой электроэнергии через государственное предприятие "Центрэнерго". Они работают себе в убыток, они банкротятся, уничтожаются шахты, потому что 75% стоимости электроэнергии на тепловых генерациях - это стоимость угля. Уголь завозится из-за рубежа также по высоким ценам, где есть попытки сесть на потоки и получить 20% откатов на иностранном угле, и дальше деньги работают в оффшорах", - сказал Волынец.

По его мнению, действия бизнесмена уничтожают угольную промышленность и тепловую генерацию, что приведет к увеличению энергозависимости Украины.

"Если мы уничтожим тепловые электростанции и угольную промышленность, не будет независимого государства", - подчеркнул Волынец.

Ранее СМИ обнародовали информацию, что госкомпания "Центрэнерго" подписала контракт на закупку российского угля на 400 млн грн с бориспольской фирмой "Нефть Форс", основатель и директор которой имеет отношение к деятельности группы "Приват". "Центрэнерго" закупает уголь по 2500 грн за тонну, что выше цены, рассчитанной по формуле "Роттердам+" - 1740 грн за тонну. Производимую электроэнергию компания продает по заниженному тарифу (1,3 грн кВт / ч) предприятиям, владельцем которых является Игорь Коломойский, а себестоимость тока госкомпании "Центрэнерго" составляет 1,9 грн кВт / ч.

Собственник предприятия "Энергосети" Дмитрий Крючков сообщал, что за июль-август 2019 года убытки госкомпании "Центрэнерго" составили 1,3 млрд гривен.

Народный депутат Михаил Бондарь считает, что есть все основания утверждать, что приближенными к Коломойскому менеджерами в "Центрэнерго" создана система коррупционных сделок, в результате которой разворовываются госсредства, а компания искусственно доводится до банкротства. Он направил обращение в Минэнергетики, НАБУ и ФГИ с требованием провести проверку на "Центрэнерго".