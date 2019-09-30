Работает в интересах власти и олигархов: эксперт раскритиковал работу НАБУ из-за дел в энергетике

Правоохранительные и антикоррупционные органы в Украине в энергетических и экономических делах работают по требованию властей и приближенных олигархов, считает политолог Петр Олещук.

Об этом он написал в своем блоге, передают "Украинские новости".

Он обращает внимание, что в отстаивании интересов Игоря Коломойского, правоохранительные органы демонстрируют оперативность, и в качестве примера приводит ситуацию с "Приватбанком", где НАБУ изымает документы о юридической защите банка в судах, и дело в отношении "Роттердам+", от внедрения которой Коломойский потерял часть доходов.

"Интересное дело - Коломойский vs "Приватбанк". По инициативе НАБУ юристов, защищающих интересы государственного банка, заставляют "раскрыть карты" относительно обоснования их позиции. Что может быть лучше для Коломойского, чем знать - на чем именно базируется позиция противника. Специфическая ситуация - госорган действует против госбанка в пользу олигарха", - написал Олещук.

Аналогичная ситуация, по мнению политолога, и с расследованием по формуле "Роттердам+".

"Известно, что Коломойский был очень "обижен" на авторов формулы "Роттердам+", которая влияла на доходы его ферросплавного бизнеса. И вот - 8 августа 2019 детективы НАБУ сообщили шести лицам, "причастным ко внедрению формулы", о подозрении в совершении действий, "в результате которых потребителям электроэнергии нанесен 18,87 млрд грн убытков". Затем все оказалось не совсем так - НАБУ сообщил, что к самой формуле "Роттердам+" претензий не имеет, считает ее оправданной, а есть вопросы только ко включению стоимости доставки угля... Вероятно, и эту претензию снимут - все понимают, что уголь до ТЭС надо довезти. В любом случае, здесь уже "эффективность" следствия не может не броситься в глаза", - написал Олещук.

Такие примеры он считает свидетельством того, что в Украине правоохранительные органы работают, прежде всего, на защиту интересов близких к власти олигархов.

"Украинская власть себя таким образом позиционирует - правоохранительные и антикоррупционные органы работают не столько по закону, сколько по требованию властей и приближенных к ней олигархов", - отметил Полищук.

24 марта 2017 НАБУ открыло производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, которые утвердили формулу "Роттердам+". Детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам в деле, ни один из них не был взят под стражу. Позже в официальном ответе НАБУ на запрос Информбюллетеня ICC Ukraine сообщалось, что у бюро нет претензий к индексу API2 в основных портах Западной Европы, как базовому ориентиру для определения цены на уголь в Украине по формуле "Роттердам+".

Экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк считает, что бизнесмен Игорь Коломойский за период действия прозрачного ценообразования на электроэнергию потерял значительную часть прибыли от энергоемких ферросплавных предприятий, поэтому мстит тем, кто ввел формулу "Роттердам+".