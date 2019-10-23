Открыли импорт из России: стал известен список депутатов, поддержавших скандальную поправку Геруса

Стали известны фамилии депутатов комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ, которые проголосовали на заседании комитета за поправку Андрея Геруса к законопроекту "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии" №1084, которым был открыт импорт электроэнергии из России.

Об этом пишет "Главком".

В протоколе указано, что во время голосования девять депутатов, членов комитета проголосовали "за": Андрей Герус, Остап Шипайло, Андрей Жупанин, Роман Мулик, Дмитрий Вяхирь, Юлий Камельчук, Александр Юрченко, Олег Семинский, Евгений Пивоваров. Все депутаты - представители партии "Слуга народа".

Поправка касалась разрешения импортировать электроэнергию из стран - не членов Энергетического Сообщества, то есть, она разрешила импорт электроэнергии из России.

18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", где глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку - позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако, с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта.