RU  UA  EN

среда, 23 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Бизнес

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

23 октября

11:48
Зеленский с женой встретились с императором Японии: для этого у первой леди был особый наряд
11:45
Шел впереди в бою за Иловайск: появился трогательный рассказ о погибшем в Киеве "Сенсее"
11:38
В Киеве прощаются с погибшим экс-министром Кутовым: видео
11:32
Я всегда возвращаюсь: Арнольд Шварценеггер рассказал о жизни после операции на сердце
11:11
Начинают рушиться дома: жителей Донбасса напугали загадочные подземные толчки
11:10
На Закарпатье квадроцикл влетел в толпу людей: фото с места аварии
10:56
Особо ноги не оголяю: Джамала рассказала о наследственном заболевании
10:39
В Киеве под колеса авто попала маленькая девочка: видео жуткого ДТП
10:18
Смертельный взрыв в центре Киева: названо имя второго погибшего
09:58
Семьи с детьми спаслись чудом: появились фото страшного пожара в Киеве
09:41
Участница "Танців з зірками" потеряла родного человека
08:27
Супертуман в Киеве 23 октября: яркие фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Законодательные изменения по рынку электроэнергии вредят интеграции Украины в ЕС - Федерация работодателей ТЭК

среда, 23 октября 2019, 10:55
переглянути новину українською

Законопроект об изменениях на рынке электроэнергии, инициированный главой комитета ВР по энергетике Андреем Герусом, нарушает международные обязательства Украины по имплементации требований Третьего энергопакета ЕС и угрожает евроинтеграции страны.

Об этом говорится в обращении Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса к премьер-министру Украины.

В Федерации обеспокоены одобрением энергетическим комитетом ВР законопроекта об изменениях в закон "О рынке электроэнергии" (№2236-2), который нарушает взятые Украиной международные обязательства.

"Предложенные изменения и дополнения в Закон Украины "О рынке электроэнергии", по мнению Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины, являются нерыночными, наносят ущерб экономике Украины, негативно влияют на ее имидж и могут повредить дальнейшей евроинтеграции нашего государства", - отметили в федерации.

Они отмечают, что решение об изменениях были приняты с грубым нарушением процедуры имплементации требований Третьего энергопакета, который предусматривает обязательные консультации с Венским энергетическим офисом. Федерация призвала премьера инициировать дискуссию об изменениях при участии представителей Европейского сообщества и предложить комплексное решение, которое бы поддерживало репутацию Украины как надежного партнера.

На заседании Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ 16 октября был одобрен законопроект Андрея Геруса "О внесении изменения в Закон Украины" О рынке электроэнергии "(№2236-2), которым предлагается отменить возможность импорта электроэнергии из РФ, но оставить из Беларуси, а также снизить ценовые ограничения на рынке электроэнергии и ввести ограничения для производителей электроэнергии из возобновляемых источников.

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация выразила обеспокоенность тем, что важные для энергетической отрасли законопроекты были одобрены Комитетом ВР по вопросам энергетики и ЖКХ с нарушением регламентных норм.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Электроэнергия из России – уже печальная реальность

Пока мы не решим проблему верховенства права, в Украине не будет инвестиций - Сергей Евтушенко

Конец эпохи российского газа: что Украине предлагают США

Атака на Роттердам+: как власть подыгрывает Коломойскому

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: