Законодательные изменения по рынку электроэнергии вредят интеграции Украины в ЕС - Федерация работодателей ТЭК

Законопроект об изменениях на рынке электроэнергии, инициированный главой комитета ВР по энергетике Андреем Герусом, нарушает международные обязательства Украины по имплементации требований Третьего энергопакета ЕС и угрожает евроинтеграции страны.

Об этом говорится в обращении Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса к премьер-министру Украины.

В Федерации обеспокоены одобрением энергетическим комитетом ВР законопроекта об изменениях в закон "О рынке электроэнергии" (№2236-2), который нарушает взятые Украиной международные обязательства.

"Предложенные изменения и дополнения в Закон Украины "О рынке электроэнергии", по мнению Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины, являются нерыночными, наносят ущерб экономике Украины, негативно влияют на ее имидж и могут повредить дальнейшей евроинтеграции нашего государства", - отметили в федерации.

Они отмечают, что решение об изменениях были приняты с грубым нарушением процедуры имплементации требований Третьего энергопакета, который предусматривает обязательные консультации с Венским энергетическим офисом. Федерация призвала премьера инициировать дискуссию об изменениях при участии представителей Европейского сообщества и предложить комплексное решение, которое бы поддерживало репутацию Украины как надежного партнера.

На заседании Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ 16 октября был одобрен законопроект Андрея Геруса "О внесении изменения в Закон Украины" О рынке электроэнергии "(№2236-2), которым предлагается отменить возможность импорта электроэнергии из РФ, но оставить из Беларуси, а также снизить ценовые ограничения на рынке электроэнергии и ввести ограничения для производителей электроэнергии из возобновляемых источников.

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация выразила обеспокоенность тем, что важные для энергетической отрасли законопроекты были одобрены Комитетом ВР по вопросам энергетики и ЖКХ с нарушением регламентных норм.