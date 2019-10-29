Главу энергокомитета ВР обвинили в давлении на АМКУ и НКРЭКУ в интересах ферросплавных заводов

Председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус давит на Антимонопольный комитет и НКРЭКУ для лоббирования интересов владельцев ферросплавных заводов.

Об этом написал народный депутат Украины, первый заместитель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook.

Кучеренко отмечает, что главная сфера интересов Геруса - "война с ДТЭК и лоббирование интересов владельцев ферросплавных заводов".

"Основная сфера интересов руководства - война с ДТЭК и лоббирование интересов владельцев ферросплавных заводов плюс лоббирование интересов председателя правления Нафтогаза Коболева с целью "анбандлинга" по своей схеме. Давление на НКРЭКУ и АМКУ с целью их парализации и обслуживание вышеуказанных "плановых" задач", - написал Кучеренко.

Он также сообщил, что главу АМКУ планируют вызвать на заседание Верховной Рады для заслушивания отчета (соответствующий проект постановления Герус зарегистрировал недавно в парламенте - №2306), однако в реальности это является элементом давления на руководство АМКУ.

"Для "устрашения" готовится вызов на ковер главы АМКУ, но претензии исключительно в сфере вышеуказанных задач. О схемах Нафтогаза и Укрнафты там речь точно не идет", - написал Кучеренко.

В начале октября Антимонопольный комитет Украины возбудил дело против компании "ДТЭК Западэнерго" за нарушение условий экономической конкуренции. В самой компании эти обвинения считают необоснованными.

В конце 2018 года АМКУ уже принимал решение, которым признал, что компания "ДТЭК" не является монополистом в Украине.