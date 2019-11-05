RU  UA  EN

вторник, 5 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.50
Меню
Бизнес

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

5 ноября

10:37
В Украине сделали важное заявление по прекращению транзита газа из России
09:25
Доллар дорожает: НБУ обновил курс валют на 5 ноября
08:33
В Украине могут взлететь цены на газ: названа главная причина

4 ноября

23:10
МВФ выдвинул Зеленскому ультиматум из-за Коломойского
08:37
НБУ снизил курс доллара: свежие данные на 4 ноября

3 ноября

09:52
Гривна ослабнет: озвучен тревожный прогноз по курсу доллара на неделю

2 ноября

12:53
В Мариуполе посреди улицы зарезали бизнесмена: фото, видео и данные о задержанном

1 ноября

21:11
Озвучен интересный прогноз по курсу гривни с 4 ноября
09:32
Гривна резко укрепилась: актуальный курс валют на 1 ноября

31 октября

14:35
Названы 100 самых богатых украинцев: кто возглавил рейтинг
12:55
Кому в Украине платят больше всего: появился интересный рейтинг
09:25
Сколько стоит доллар 31 октября: свежий курс валют
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Импорт электроэнергии из РФ помешает присоединению Украины к энергосистеме ЕС - эксперт

вторник, 05 ноября 2019, 11:10
переглянути новину українською

Восстановление импорта электроэнергии из России остановит процесс синхронизации украинской энергосистемы с системой ЕС, который Украина обязалась осуществить в соответствии с Соглашением об ассоциации.

Об этом заявил член набсовета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире "112 канала".

"Или мы продолжаем путь, который уже 3 года реализует "Укрэнерго", это по объединению энергосистем с Европейским Союзом, NTSOE, или мы остаемся объединенными с Российской Федерацией, с Беларусью, где бывшая советская система, и работаем с ними в системе. В том числе наращиваем импорт, импортируем электроэнергию (с РФ и Беларуси - ред.). И договоренности, которые были с европейскими структурами, ЕБРР, Всемирный банк, Энергетическое сообщество, состоят в том, как раз, чтобы работать в отдельном режиме сейчас", - сказал Колольчук.

По мнению эксперта, решение о возобновлении импорта электроэнергии из РФ имеет все признаки коррупционного. Он обратил внимание, что поправку, которая разрешила импорт, пролоббировал председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус, и внес ее в непрофильный законопроект. Уже через несколько дней после его принятия, близкая к бизнесмену Игорю Коломойскому компания начала импорт.

"Были внесены изменения в закон, касающийся функционирования ядерной энергетики, даже не рынка электроэнергии. Они предполагали, что можно восстановить импорт электроэнергии из России. Здесь интересный момент, буквально через несколько дней, через 5 дней начинает импортировать компания "Юнайтед Энерджи", которая ранее работала в среде Игоря Коломойского. Это вызвало определенный диссонанс. Почему? Чтобы организовать импорт, получить электроэнергию из России, надо подать заявку минимум за 3 недели. То есть, компания знала, что будет такое решение, и подготовилась к этому. Это коррупционный фактор, к сожалению. Образно говоря, был фактор сговора определенного. Кто-то ждал этого решения, его поддержал. Это вызвало такое негативное восприятие. В том числе для Андрея Геруса как председателя комитета, безусловно, это репутационные потери", - пояснил Корольчук.

18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку - позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза - с 2,4 млн кВт-час до 4,5 млн кВтч в сутки.

Фотовзгляд

Все галереи
Год без Кати. В Киеве почтили память Екатерины Гандзюк

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Последний бастион: чем грозит Украине решение Дании по "Северному потоку-2"

Электроэнергия из России – уже печальная реальность

Пока мы не решим проблему верховенства права, в Украине не будет инвестиций - Сергей Евтушенко

Конец эпохи российского газа: что Украине предлагают США

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: