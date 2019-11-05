Импорт электроэнергии из РФ помешает присоединению Украины к энергосистеме ЕС - эксперт

Восстановление импорта электроэнергии из России остановит процесс синхронизации украинской энергосистемы с системой ЕС, который Украина обязалась осуществить в соответствии с Соглашением об ассоциации.

Об этом заявил член набсовета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире "112 канала".

"Или мы продолжаем путь, который уже 3 года реализует "Укрэнерго", это по объединению энергосистем с Европейским Союзом, NTSOE, или мы остаемся объединенными с Российской Федерацией, с Беларусью, где бывшая советская система, и работаем с ними в системе. В том числе наращиваем импорт, импортируем электроэнергию (с РФ и Беларуси - ред.). И договоренности, которые были с европейскими структурами, ЕБРР, Всемирный банк, Энергетическое сообщество, состоят в том, как раз, чтобы работать в отдельном режиме сейчас", - сказал Колольчук.

По мнению эксперта, решение о возобновлении импорта электроэнергии из РФ имеет все признаки коррупционного. Он обратил внимание, что поправку, которая разрешила импорт, пролоббировал председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус, и внес ее в непрофильный законопроект. Уже через несколько дней после его принятия, близкая к бизнесмену Игорю Коломойскому компания начала импорт.

"Были внесены изменения в закон, касающийся функционирования ядерной энергетики, даже не рынка электроэнергии. Они предполагали, что можно восстановить импорт электроэнергии из России. Здесь интересный момент, буквально через несколько дней, через 5 дней начинает импортировать компания "Юнайтед Энерджи", которая ранее работала в среде Игоря Коломойского. Это вызвало определенный диссонанс. Почему? Чтобы организовать импорт, получить электроэнергию из России, надо подать заявку минимум за 3 недели. То есть, компания знала, что будет такое решение, и подготовилась к этому. Это коррупционный фактор, к сожалению. Образно говоря, был фактор сговора определенного. Кто-то ждал этого решения, его поддержал. Это вызвало такое негативное восприятие. В том числе для Андрея Геруса как председателя комитета, безусловно, это репутационные потери", - пояснил Корольчук.

18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку - позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза - с 2,4 млн кВт-час до 4,5 млн кВтч в сутки.