Обязательства перед ЕС: эксперт пояснил заявления главы НКРЭКУ о выравнивании тарифов для населения

Отмена перекрестного субсидирования и выравнивание тарифов на электроэнергию для населения и промышленности - это обязательство Украины перед ЕС.

Об этом в эфире NewsOne заявил директор-основатель компании Expro Consalting Геннадий Кобаль.

Эксперт напомнил, что в июле Украина запустила новый рынок электроэнергии, но осталось перекрестное субсидирование, за счет которого тариф на ток для населения остается одним из самых низких в Европе.

"У нас есть сегмент промышленности и сегмент населения. Промышленность платит гораздо больше. Что касается промышленных потребителей, здесь можно говорить о каком-то рынке. Что касается населения, пока здесь никаких весомых сдвигов не было. Цены относительно низкие, если мы сравниваем с промышленностью или с другими европейскими странами", - сказал Кобаль

Он напомнил, что Украина взяла на себя обязательства перед ЕС отменить перекрестное субсидирование и установить равные тарифы на электроэнергию для промышленности и населения.

"Мы взяли на себя обязательства перед Европейской комиссией, перед Европейским Союзом. И надо вводить рыночные, рынок вводить в этом сегменте населения однозначно. Речь идет о повышении цен для населения. Вместе с тем речь идет о том, что, помимо повышения цен, будут созданы условия, когда сама услуга предоставления электроэнергии будет проще, прозрачнее и соответственно дешевле", - пояснил Кобаль.

Напомним, ранее председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк заявил, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе нет альтернативы выравниванию цен на электроэнергию для населения и предпринимателей, и цены на ток для населения неизбежно вырастут.