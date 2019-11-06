"Роттердам+" позволил сохранить стабильные тарифы на электроэнергию для населения - эксперт

Введение формулы "Роттердам+" позволило сохранить стабильными тарифы на электроэнергию для населения. При этом они установились на объективном уровне для крупных энергозатратных промышленных предприятий, что вызвало недовольство их владельцев, привыкших к льготным тарифам.

Об этом заявил глава "Первой энергетической ассоциации Украины" Василий Котко в эфире 112 канала.

Эксперт отметил, что по формуле "Роттердам+" устанавливались цены на электроэнергию для промышленных потребителей, тарифы для населения оставались стабильными.

"Любое решение в области экономики - всегда для кого-то выгода для кого-то - потери. Что касается людей, домохозяйств, то у нас тарифы уже много лет, можно сказать, заморожены, и это никак на людях не отражается", - сказал Котко.

Он отметил, что "Роттердам+" негативно восприняли владельцы крупных потребителей электроэнергии, поскольку это снизило их прибыли.

"Недовольные этой формулой были крупные потребители электроэнергии. Прежде всего металлурги, особенно ферросплавные предприятия, где 50% в себестоимости электроэнергии", - пояснил Котко.

Бывший председатель Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Оксана Кривенко заявляла ранее, что формула "Роттердам+" позволила украинцам сэкономить до 40 млрд грн, поскольку сдерживала рост тарифов на электроэнергию для населения.

Экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк считает, что бизнесмен Игорь Коломойский за период действия прозрачного ценообразования на электроэнергию потерял значительную часть прибыли от энергоемких ферросплавных предприятий, поэтому теперь мстит путем давления через НАБУ и САП тем, кто ввел в действие формулу "Роттердам+".