RU  UA  EN

среда, 6 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.45
Меню
Бизнес

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

6 ноября

11:59
Женщина в панике убежала с места: в Одессе произошло опасное ДТП, фото
11:42
HBO выпустил фирменную коробку для просмотра сериалов - все по последнему слову картонных технологий
11:28
Под Киевом автобус с десятками пассажиров столкнулся с грузовиком: первые подробности и фото
11:22
Кристен Стюарт хотела выйти замуж за Роберта Паттинсона, но теперь готова жениться на девушке
11:21
В Херсоне поймали "авторитета", организовавшего банду по угону авто: фото
11:07
Общался ради пиара: актриса сериала "Школа" рассказала о несчастной любви
10:53
"Апрельское чудо": синоптик рассказала, сколько в Украине продержится тепло
10:30
В Киеве пьяный мужчина протаранил такси и прятался от "копов" на заправке: фото и видео
09:48
СМИ сообщили о беременности молодой супруги 70-летнего Ричарда Гира
08:58
Мечтала стать моделью: появились новые данные о жестоко убитой девочке под Одессой и ее мучителе
08:49
Оставил только записку: под Одессой 16-летний парень ушел из жизни страшным способом, фото
08:28
Боевики понесли большие потери на Донбассе: офицер ВСУ раскрыл детали
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Роттердам+" позволил сохранить стабильные тарифы на электроэнергию для населения - эксперт

среда, 06 ноября 2019, 11:50
переглянути новину українською

Введение формулы "Роттердам+" позволило сохранить стабильными тарифы на электроэнергию для населения. При этом они установились на объективном уровне для крупных энергозатратных промышленных предприятий, что вызвало недовольство их владельцев, привыкших к льготным тарифам.

Об этом заявил глава "Первой энергетической ассоциации Украины" Василий Котко в эфире 112 канала.

Эксперт отметил, что по формуле "Роттердам+" устанавливались цены на электроэнергию для промышленных потребителей, тарифы для населения оставались стабильными.

"Любое решение в области экономики - всегда для кого-то выгода для кого-то - потери. Что касается людей, домохозяйств, то у нас тарифы уже много лет, можно сказать, заморожены, и это никак на людях не отражается", - сказал Котко.

Он отметил, что "Роттердам+" негативно восприняли владельцы крупных потребителей электроэнергии, поскольку это снизило их прибыли.

"Недовольные этой формулой были крупные потребители электроэнергии. Прежде всего металлурги, особенно ферросплавные предприятия, где 50% в себестоимости электроэнергии", - пояснил Котко.

Бывший председатель Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Оксана Кривенко заявляла ранее, что формула "Роттердам+" позволила украинцам сэкономить до 40 млрд грн, поскольку сдерживала рост тарифов на электроэнергию для населения.

Экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк считает, что бизнесмен Игорь Коломойский за период действия прозрачного ценообразования на электроэнергию потерял значительную часть прибыли от энергоемких ферросплавных предприятий, поэтому теперь мстит путем давления через НАБУ и САП тем, кто ввел в действие формулу "Роттердам+".

Фотовзгляд

Все галереи
Год без Кати. В Киеве почтили память Екатерины Гандзюк

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Последний бастион: чем грозит Украине решение Дании по "Северному потоку-2"

Электроэнергия из России – уже печальная реальность

Пока мы не решим проблему верховенства права, в Украине не будет инвестиций - Сергей Евтушенко

Конец эпохи российского газа: что Украине предлагают США

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: