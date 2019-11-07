Коломойский использует "Центрэнерго" в своих интересах, нанося ущерб государству - эксперт

Бизнесмен Игорь Коломойский зарабатывает на государственной компании "Центрэнерго" с помощью схем, в результате чего государству уже нанесен ущерб в сумме 1,5 млрд грн, однако правоохранительные органы не реагируют эти на злоупотребления.

Об этом заявил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире 112 канала.

"Компания "Центрэнерго", к сожалению, попала под влияние окружения Игоря Коломойского. На "Центрэнерго" усилились его позиции, Коломойский высказывал симпатию к руководству предприятия, которое поменялось, к Потапенко, Беляеву, которые там работают. И неожиданно с июня месяца, когда произошли изменения, "Центрэнерго" начало для ферросплавных заводов, Запорожского, Никопольского заводов поставки электроэнергии по более низкой цене, чем та, по которой они производят электроэнергию. То есть, они фактически работали себе в убыток", - рассказал Корольчук.

Он сообщил, что "Центрэнерго" продает электроэнергию предприятиям Коломойского по заниженным ценам - 1,10-1,30 грн кВт / ч, в то время как согласно установленных НКРЭКУ норм может продавать по 1,64 кВт / ч. В результате госкомпания стала убыточной.

"1,5 млрд гривен убытков. Сначала ожидали, что будет в 1 млрд гривен. Цифра получилась намного больше. Грубо говоря, была цена 1,64 гривны с НДС стоимость 1 кВт-часа электроэнергии, это так называемый прайс-кэп, который установила НКРЭКУ, и цена, которую все промышленные потребители платили. "Центрэнерго" же продавало электроэнергию по цене в разные периоды от 1,10 до 1,30 гривны, практически на 30% меньше", - пояснил Корольчук.

Эксперт обратил внимание, что несмотря на имеющиеся злоупотребления на госпредприятии, на это не реагируют правоохранительные органы.

"В случае "Центрэнерго" это конкретное измерение, то есть, есть убытки предприятия. Это государственное предприятие, управляет им Фонд госимущества. Фонд госимущества меняет также руководство. И, в принципе, любой правоохранительный орган, ГПУ, например, МВД, или СБУ, НАБУ нас есть, ГБР, у нас же их много, они могли бы заинтересоваться этим вопросом. У них есть также право со СМИ также принимать эту информацию и проверять. Здесь нанесен ущерб непосредственно", - сказал Корольчук.

Ранее СМИ обнародовали информацию, что госкомпания "Центрэнерго" подписала контракт на закупку российского угля на 400 млн грн с бориспольской фирмой "Нафта Форс", основатель и директор которой имеет отношение к деятельности группы "Приват". "Центрэнерго" закупает уголь по 2500 грн за тонну, что значительно выше цены, рассчитанной по формуле "Роттердам+", которая составляет 1740 грн за тонну. Произведенную из этого угля электроэнергию компания продает по заниженному тарифу (1,3 грн кВт / ч) предприятиям, владельцем которых является Игорь Коломойский, а себестоимость тока составляет 1,9 грн кВт / ч.

При этом САП и НАБУ продолжают расследование по делу формулы "Роттердам+", несмотря на то, что есть два решения суда и по меньшей мере три независимые экспертизы, подтверждающие законность и экономическую обоснованность формулы.