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Законопроект 2233 грозит свертыванием курса Украины на интеграцию с ЕС в энергоотрасли - ICC Ukraine

среда, 20 ноября 2019, 16:37
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Законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О рынке электроэнергии" (№2233) противоречит принципам функционирования свободного рынка электроэнергии и угрожает интеграции украинской энергосистемы с европейской.

Об этом говорится в обращении ICC Ukraine к Европейской Комиссии.

"Общая позиция украинского бизнеса заключается в том, что законопроект грубо нарушает принципы функционирования либерализованного рынка электроэнергии, устанавливает административные рычаги управления, и является угрозой свертывания курса Украины на интеграцию с Европейским Союзом в области энергетики, свидетельствует о несоблюдении взятых на себя обязательств в соответствии с Соглашением об ассоциации", - указано в документе.

Отмечается, что законопроект №2233 не соответствует праву Европейского Союза (ЕС) и Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. В частности, предложенное в законопроекте №2233 положение о предоставлении права Регулятору "устанавливать тариф на уровне себестоимости на отпуск электроэнергии производителям, которые осуществляют комбинированное производство электрической и тепловой энергии", не соответствует п.1 ст. 269 Соглашения об ассоциации, которое предусматривает, что "цены на поставку газа и электроэнергии для промышленных потребителей определяются исключительно спросом и поставками".

Авторы обращения отметили, что предлагаемое в законопроекте установление Регулятором предельных цен на рынке "на сутки вперед" на постоянной основе исказит конкуренцию на рынке, что не согласуется с п. 1 преамбулы Директивы 2009/72/ЕС, которая предусматривает создание внутреннего рынка электроэнергии "для достижения повышения эффективности, конкурентных цен, улучшения качества обслуживания, а также содействия безопасности поставок и стабильности".

В ICC Ukraine напомнили, что Украина обязалась в случае внесения изменений в энергетическом законодательстве проводить консультации с Еврокомиссией на предмет совместимости этих изменений с положениями acquis ЕС. И призвали Еврокомиссию дать рекомендации к законопроекту №2233, чтобы учесть их перед окончательным принятием законопроекта.

Напомним, 12 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии" (№2233).

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что принятие законопроекта №2233 будет означать отказ Украины от рыночной модели в электроэнергетике и возвращение к ручному управлению тарифами.

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