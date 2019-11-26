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Кормим российских энергетиков и шахтеров: нардеп резко высказался об импорте электроэнергии из РФ

вторник, 26 ноября 2019, 13:42
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Импортируя электроэнергию из РФ, что стало возможным из-за "поправки Геруса", мы финансируем экономику страны-агрессора и кормим российских энергетиков и шахтеров вместо собственных.

Об этом завил народный депутат Алексей Гончаренко, передает "Главком".

Депутат обратил внимание, что из-за мощного роста импорта российской электроэнергии отечественные тепловые электростанции и шахты оказались перед угрозой закрытия. И подчеркнул, импортируя ток, Украина фактически финансирует страну-агрессора посредством энергетики.

"Угроза абсолютно реальна, история с импортом электроэнергии из РФ выглядит государственной изменой, поэтому я обратился чтобы исследовали ситуацию, ожидаю ответа. То, что сегодня Украина фактически кормит агрессора через энергетику, это выглядит не просто странно, а совершенно недопустимо. Это не только вопрос экономический, но и вопрос безопасности государства. Герус и Коломойский посадили Украины на электрический стул", - сказал Гончаренко.

По его мнению, рост импорта электроэнергии из РФ приведет к негативным социальным последствиям, поэтому его нужно остановить как можно быстрее.

"Украина вместо того, чтобы кормить своих шахтеров и энергетиков - кормит российских. Это имеет последствия социальные для тех регионов, это очень неправильно. Это надо решить, как можно быстрее", - сказал Гончаренко.

Президент Владимир Зеленский заявил, что не знал, что принятые по инициативе Геруса изменения в закон о ядерной энергетике позволили восстановить коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Президент отметил, что необходимо разобраться с импортом электроэнергии из России.

Ранее руководители энергокомпаний обратились к президенту с просьбой остановить импорт российской электроэнергии, отметив, что импорт дешевого тока с РФ и Беларуси уничтожает украинскую энергетическую и угледобывающей отрасли и угрожает энергонезависимости страны и национальной безопасности.

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