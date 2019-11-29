Негативно повлияет на энергетику: Энергетическая ассоциация раскритиковала законопроект 2233

Принятие законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины "О рынке электроэнергии" (№2233) негативно повлияет на энергетику, поскольку ограничивает рыночные механизмы и возвращает ручное регулирование в отрасль.

Об этом говорится в обращении Первой энергетической ассоциации Украины к председателю Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрею Герусу, передают "Украинские новости".

"Законопроект в принятой редакции ухудшает и так не совершенный Закон Украины "О рынке электрической энергии" и будет иметь негативное влияние на энергетику Украины, поскольку ограничивает рыночные механизмы, поворачивая энергетику страны к ручному регулированию, ставит под угрозу достижение конечных целей реформы энергорынка", - говорится в обращении.

Ассоциация отмечает, что согласно законопроекту, до 1 июля 2023 производители электроэнергии не смогут свободно выбирать сегменты рынка для продажи электроэнергии, а Регулятор сможет устанавливать предельные цены на конкурентных сегментах рынка (рынка "на сутки вперед", внутреннесуточного рынка и балансирующем рынке). С этой же даты Регулятору предоставляется право устанавливать объемы обязательного предложения электроэнергии производителями на рынке в сутки вперед на уровне не выше предельных цен.

Ассоциация предлагает ряд поправок к законопроекту 2233, которые позволят нивелировать его недостатки, в частности: исключить безусловную возможность регулятора устанавливать ценовые ограничения на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке поскольку практика их применения негативно влияет на механизмы рыночного формирования цен, обеспечение достаточного уровня предложения электроэнергии, создает условия для возникновения угрозы электроснабжения потребителей в осенне-зимний период; усовершенствовать норму относительно полномочий Гарантированного покупателя для обеспечения прозрачного и понятного механизма распределения средств на оплату возложенных специальных обязанностей, путем направления разницы между доходами и расходами, которые возникли во время выполнения Гарантированным покупателем специальных обязанностей на обеспечение покрытия собственных экономически обоснованных затрат и на выполнение специальных обязанностей по покупке электрической энергии по "зеленому" тарифу и по аукционной цене или других специальных обязанностей; установить регуляторные рамки определения Регулятором временной регулируемой цены электроэнергии для ТЭЦ (на уровне экономически обоснованных затрат с учетом обоснованной нормы прибыли).

12 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в закон" О рынке электроэнергии "(№2233).

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко высказал мнение, что принятие законопроекта о внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии" (№2233) будет означать отказ Украины от рыночной модели в электроэнергетике и возвращение к ручному управлению тарифами.