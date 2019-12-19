RU  UA  EN

четверг, 19 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.15
Меню
Бизнес

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

19 декабря

15:59
Появился "преемник": на пресс-конференции Путина произошел серьезный конфуз, фото
15:18
Беременная Бейонсе и яйцо-рекордсмен: самые популярные фото в Instagram в этом 10-летии
14:44
Не из шахт: Путин сделал циничное заявление об оружии боевиков на Донбассе
14:04
Группа ТІК выпустила новогодний клип со звездой "Дизель Шоу": видео
14:03
Путину на пресс-конференции преподнесли подарок с "намеком": фото
13:50
8-летний мальчик стал самым успешным видеоблогером на YouTube, заработав $26 млн за год
13:35
Comic Con Ukraine 2020 объявил даты фестиваля и первого хедлайнера
12:50
Обнимашки и нежные поцелуи: Маша Ефросинина поделилась невероятно трогательным видео с мужем
12:42
Взяли за горло: Путин сделал неожиданное признание о Минских соглашениях
12:32
Немецкая овчарка спасла хозяина от смерти, вовремя разбудив его жену: фото героини
12:10
Регина Тодоренко и Влад Топалов устроили годовалому сыну первую фотосессию
11:55
Эмма Уотсон поздравила фанатов с Рождеством, собрав звезд "Гарри Поттера" на одном фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Энергосообщество ЕС станет медиатором в споре о "зеленых" тарифах между участниками ВИЭ и Минэкоэнерго - СМИ

четверг, 19 декабря 2019, 15:17
переглянути новину українською

Энергосообщество зарегистрировало спор Минэкоэнерго с Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) и Европейско-украинским энергетическим агентством (ЕУЭА) в связи с грядущими изменениями в существующей системе гарантированных "зеленых" тарифов (Feed-in-Tariff, FIT) в Украине, мерах по стабилизации и возможных решениях кризиса украинского сектора возобновляемой энергетики (ВИЭ).

Об этом пишет "Обозреватель".

"Центр по разрешению споров и переговорам Секретариата Энергетического сообщества призван помочь властям и заинтересованным сторонам в разработке оптимального решения для сектора ВИЭ", – отмечается в сообщении на сайте Энергосообщества.

В релизе указывается, что в настоящее время формально и неформально обсуждается несколько законопроектов, предназначенных для замены или изменения существующего законодательства.

Минэкоэнерго в ноябре 2019 года создало рабочую группу для поиска решения проблемы в секторе ВИЭ, в том числе модели реструктуризации тарифа, однако, по данным СМИ, ее работа зашла в тупик.

В Раде в начале декабря был зарегистрирован законопроект №2543 об улучшении инвестклимата в сфере ВИЭ, авторами которого выступили Людмила Буймистер, Дмитрий Наталуха (оба – фракция "Слуга народа"), Сергей Тарута (фракция "Батькивщина"), Леся Василенко (фракция "Голос"), Максим Ефимов (самовыдвиженец). Законопроект, в частности, предлагает добровольную реструктуризацию "зеленых" тарифов (максимум на 15%) с одновременным продолжением сроков их выплат и сокращение сроков предварительных договоров. Документ поддержан отраслью.

Однако Минэкоэнерго заявило, что выступает категорически против предложенного депутатами сценария реструктуризации.

С компромиссным законопроектом не согласен также глава парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус. 13 декабря профильный комитет Рады отказался поддерживать законопроект №2543.

Иностранные инвесторы в "зеленую" энергетику начали сворачивать проекты строительства объектов ВИЭ. В частности, норвежская компания Scatec Solar приостановила строительство солнечной электростанции мощностью 65 МВт в Херсонской области.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за землю. Столкновения протестующих и полиции возле Верховной Рады

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Между 3 и 10 годами: как Зеленский договаривается о газе с Россией

Электроэнергия для населения: в чем цена вопроса?

Последний бастион: чем грозит Украине решение Дании по "Северному потоку-2"

Электроэнергия из России – уже печальная реальность

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: