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Украина продолжает импортировать электроэнергию из Беларуси, которую в Литве признали угрозой - нардеп

четверг, 26 декабря 2019, 16:07
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Подписанные президентом Украины Владимиром Зеленским изменения в Закон "О внесении изменений в закон Украины "О рынке электрической энергии" №330-IX, которые лоббировал председатель комитета Верховной Рады по энергетике Андрей Герус, сохраняют беспрепятственные возможности для импорта электроэнергии из Беларуси и транзита через Беларусь российской электроэнергии.

Об этом в Facebook написала народный депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе, передают "Украинские новости".

"Этот закон (подписанные президентом изменения в Закон "О рынке электроэнергии") позволяет импорт электроэнергии из энергодефицитной Беларуси, то есть импорт российской электроэнергии, но через территорию Беларуси или из ее АЭС, которую наш друг Литва признала угрозой своей национальной безопасности", - сообщила нардеп.

19 декабря парламент Литвы утвердил законопроект о предотвращении пропуска в Литву электроэнергии, которая будет вырабатываться Белорусской АЭС.

"Лазейки для попадания на рынок Литвы "грязной" электроэнергии были, теперь мы их устраняем", - прокомментировал депутат сейма Литвы Лауринас Касчюнас.

Климпуш-Цинцадзе сообщила, что президент Зеленский подписал законопроект, не дожидаясь выводов Европейской комиссии, что может стать нарушением Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

"Дождаться ответа Еврокомиссии перед тем, как подписывать закон, я письмом призвала и президента, но, вероятно, кто-то в Офисе Президент не хочет видеть Украину в единых энергетических рынках ЕС и подсовывает ему на подпись такие документы", - добавила нардеп.

Начавшийся с 1 октября коммерческий импорт электроэнергии из стран, не входящих в Европейское энергосообщество, стал возможен из-за внесения правки в закон Украины об использовании ядерной энергии. Инициатором правки является председатель парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус. Член комитета Алексей Кучеренко утверждал, что "правка Геруса" внесена с нарушением регламента Рады.

4 декабря был принят законопроект, которым импорт электроэнергии из РФ запрещается только для сегментов рынка "по двусторонним договорам" и "внутри-суточный рынок", а поставки на рынок "на сутки вперед" оставили для России открытыми. Сегмент рынка "на сутки вперед" является ценообразующим. Кроме того, законопроектом предоставляется право Кабмину в любой момент восстановить импорт электроэнергии из России "по двусторонним договорам" и на "внутри-суточный рынок". При этом импорт электроэнергии из Беларуси никак не ограничивается. 25 декабря президент Зеленский подписал этот закон.

Демпинговые поставки электроэнергии из России и Беларуси привели к искусственному ограничению выработки украинскими производителям. Государственная компания "Энергоатом" уже оценила недополученную выручку от ограничений в 100 млн гривен.

27 ноября во время встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой президент Украины Зеленский заявил, что планирует внимательно изучить целесообразность покупки Украиной электроэнергии с Белорусской АЭС, от чего отказались союзники Украины - Польша и Литва.

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