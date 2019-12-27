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Не допустить закрытия угольных шахт: в Добропольском горсовете обратились к Зеленскому из-за "поправки Геруса"

пятница, 27 декабря 2019, 12:40
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Добропольский городской совет в Донецкой области обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом не допустить вынужденной остановки угледобывающих предприятий, из-за роста импорта электроэнергии из России, который был начат по инициативе главы Комитета ВР по энергетике Андрея Геруса.

Об этом говорится в обращении местных депутатов от 17 декабря, передает "Обозреватель".

"В ноябре импорт электроэнергии вырос в 3 раза и достиг 15% украинского рынка. В результате этого начали останавливаться отечественные тепловые электростанции и угольные шахты, в связи с чем они несут колоссальные убытки. Более того, угледобывающие предприятия не в состоянии выплачивать даже заработную плату", - говорится в обращении.

Из-за этого бюджеты шахтерских городков, в том числе Доброполья, недополучают финансирование и не имеют возможности финансировать содержание объектов социальной инфраструктуры.

"Направляя денежные средства из Украины, глава комитета Андрей Герус своими руками начал кампанию по уничтожению украинской энергетики и экономики", - говорится в обращении.

Местные депутаты просят президента организовать встречу при участии глав областных государственных администраций для обсуждения проблем в угольной отрасли в целом и шахтерских городках в частности.

Ранее аналогичные обращения к президенту направили депутаты Троицкого сельсовета (Днепропетровская обл.), Мироновского (Донецкая обл.), Нововолынского (Волынская обл.) советов.

Коммерческий импорт электроэнергии из России впервые за 4 года стал возможен вследствие внесения правки в принятый 18 сентября закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии". Инициатором правки был член фракции "Слуга народа", руководитель Комитета ВР по вопросам энергетики Андрей Герус. Член комитета Алексей Кучеренко утверждал, что правка Геруса внесена с нарушением регламента Рады.

4 декабря был принят законопроект №2233, которым импорт электроэнергии из РФ запрещается только для сегментов рынка "по двусторонним договорам" и "внутри-суточный рынок", в то время как поставки на рынок "на сутки вперед" оставили для России открытыми. Сегмент рынка "на сутки вперед" является ценообразующим для всего украинского рынка электроэнергии. Кроме того, законопроектом №2233 предоставляется право Кабмину в любой момент восстановить импорт электроэнергии из России по "по двусторонним договорам" и на "внутри-суточный рынок".

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