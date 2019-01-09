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В Украине усовершенствовали технику для ракетного комплекса "Нептун": опубликованы фото

среда, 09 января 2019, 05:34

В Украине производитель грузовой и специальной техники "АвтоКрАЗ" усовершенствовал технику для ракетного комплекса "Нептун".

Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

Отмечают, что "АвтоКрАЗ" в первых числах 2019 отгрузил новое полноприводное шасси КрАЗ-7634НЕ колесной формулы 8х8. Ожидается, что на шасси КрАЗ-7634НЕ будет выполнена пусковая установка ракетного комплекса "Нептун", соответствующие работы по дооборудованию будут проводиться на одном из предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса.

"Самоходное шасси, грузоподъемностью 27 т, предназначенное для монтажа тяжелого спецоборудования. От своих предшественников он отличается более мощным - 460 л.с. - двигателем и автоматической коробкой передач, максимальный крутящий момент которого рассчитан на 2500 Н / м. Такое агрегатирования совместно с проходной трансмиссией позволяет реализовать высокие тягово-динамические характеристики автомобиля. Также по требованию заказчика выхлопная система размещена между 1 и 2 мостами с выхлопом на правую сторону по ходу движения автомобиля, а вместо двух топливных баков прямоугольной формы по 350 л установлены два по 165 л круглого сечения", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Харькове продают военную технику.

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