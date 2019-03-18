В США презентовали самый длинный в мире пассажирский самолет: фото и видео

13 марта в США состоялась презентация самолета, который стал самым длинным в мире - дальнемагистрального лайнера Boeing 777-9X.

Об этом сообщает CNN.

Презентацию провела американская корпорация в закрытом режиме на предприятии компании в городе Эверетт, штат Вашингтон.

Отмечают, что разработка Boeing 777-9X началась в 2010 году, самолет оборудован новейшими двигателями GE9X, крупнейшими в мире авиационными силовыми установками, а также композитным крылом.

В зависимости от версии самолета его длина будет составлять 69,8 или 76,7 метра, размах крыла - 71,8 метра. Благодаря крылу, состоящий, Boeing 777-9X поместится в стандартном ангаре. Этот самолет станет первым в мире пассажирским лайнером, который имеет такое крыло.

Как сообщал "Апостроф", 30 лет назад, 21 декабря 1988 года, самый большой в мире самолет Ан-225 "Мрия" осуществил свой первый полет.