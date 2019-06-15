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Зеленский посетил меткомбинат, где "Метинвест" построит инновационный кислородный комплекс

суббота, 15 июня 2019, 18:21
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Группа "Метинвест" подписала контракт с Air Liquide, мировым лидером в области производства и поставки газов, технологий и услуг для промышленности и здравоохранения на постройку в Мариуполе современной воздухоразделительной установки.

Об этом сообщается на сайте компании "Метинвест".

Комплекс обеспечит потребности комбината в кислороде, необходимом для производства чугуна.

В запуске проекта приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, посол Франции в Украине Изабель Дюмон, мэр Мариуполя Вадим Бойченко, вице-президент по операционному блоку Air Liquide Ласад Джауани и генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Общие инвестиции в строительство комплекса составят 78,3 млн долларов США. Под проект привлечено финансирование государственного экспортно-кредитного агентства Франции (Bpifrance Assurance Export).

Мощность воздухоразделительной установки составит 25 тысяч кубометров кислорода в час. Инфраструктура комплекса включает станцию газификации с хранилищем жидкого кислорода, испарителем и двумя насосами. Автоматизированная установка позволит снизить расход энергоресурсов на 20%.

Оборудование для проекта поставит Air Liquide, а реализован он будет специалистами "Метинвест Инжиниринг" и ММК имени Ильича. На время строительства будет создана тысяча дополнительных рабочих мест. Ввести комплекс в эксплуатацию планируется к концу 2021 года.

Подписание контракта происходило на площадке сталелитейного комплекса МНЛЗ №4, запущенного в марте. Разработанный с учетом новейших технологий и соблюдением европейских экологических стандартов, он стал самым масштабным объектом промышленного строительства за годы независимости Украины. Проект обошелся Метинвесту в 150 млн долларов США, а оборудование для него поставила австрийская компания Primetals Technologies, мировой лидер в области решений для металлургических предприятий.

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