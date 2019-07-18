​Зарабатывали на танках: ГБР завело новые дела на топ-чиновников

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба рассказал о двух новых уголовных производствах, в которых фигурируют чиновники.

Об этом он сообщил на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики в Офисе президента.

"Недавно, на этой неделе мы провели несколько обысков на бронетанковых заводах. И в настоящее время у нас есть вопросы относительно законности, обоснованности закупки моторов на танки. Я не хочу опережать события, но в этом производстве, на самом деле, после проведения экспертиз будут миллионные убытки” - рассказал он.

Кроме того, глава ГБР сообщил, что у следствия имеется информация о хищениях и злоупотреблениях при отчуждении и закупке государственных облигаций.

“По предварительным данным, сумма ущерба составляет десятки миллионов долларов. К этой схеме также причастны народные депутаты Украины.

В настоящее время все находится на начальной стадии, в разработке. Я обещаю, что в ближайшее время общество, специалисты услышат о наших результатах в этих уголовных производствах"., - подытожил Труба.

Также, во время выступления Труба обратил внимание, что количества работников ГБР, установленных законом 1500 человек, недостаточно для работы органа.

Он выразил надежду, что новый состав Верховной Рады "вернется к потребностям Государственного бюро расследований".

Как сообщал “Апостроф”, ранее стало известно, что Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура не имеют законных претензий к фигурантам коррупционного скандала в оборонке.