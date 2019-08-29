​Россия создает новый самолет на базе "Руслана": реакция Украины

Украинский государственный авиационный концерн (ГАК) "Антонов" не участвует в разработке модернизированного самолета Ан-124 "Руслан" и не будет нести ответственность за его безопасность.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Антонова".

Ранее в российских СМИ появилось сообщение со ссылкой на главу Минпромторга России Дениса Мантурова о том, что российская компания "Ильюшин" ведет разработку глубоко модернизированного супертяжелого военно-транспортного самолета на базе Ан-124-100 "Руслан" с российскими комплектующими. Самолет может получить обозначение Ан-124-100М. Проект самолета должны представить к концу текущего года.

В украинской компании напомнили, что "Антонов" как разработчик воздушного судна является держателем сертификата на Ан-124-100 "Руслан".

"Специалисты ГП «Антонов» не отрицают технической возможности глубокой модернизации транспортного самолета Ан-124-100 "Руслан". Однако подбор и установка нового современного оборудования силами КБ «Ильюшин» приведет к значительному изменению летно-технических характеристик самолета по сравнению с базовой моделью. Таким образом, в истории современного авиастроения появится новый летательный аппарат. Соответственно, он должен получить новое обозначение без использования марки "АН", поскольку ГП "АНТОНОВ" не участвует в его разработке и не будет нести ответственность за его безопасность", - сообщили в компании.

Как сообщал "Апостроф", ранее ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, Россия) подало в суд на "Антонов".